“¿Tenemos una ciudad segura para andar en bicicleta?”, se pregunta Gualeguaychú en Bici

Carrazza dijo que del estudio realizado, surgió que Gualeguaychú “es una ciudad ideal para moverse en bicicleta, pero falta mucho para que la mayoría de la gente lo haga. Un factor que influye negativamente en verano es la falta de árboles”.

Entre el 2 y el 12 de octubre de 2023 se realizó un relevamiento sistemático de calles en la ciudad, a cargo de Leandro Carrazza, miembro del colectivo Gualeguaychú en Bici, utilizando una metodología de evaluación urbana aplicada en distintas ciudades del país y de América Latina. El trabajo analizó 121 tramos de calle, cuadra por cuadra, en cuatro arterias centrales: Urquiza, San Martín, Bolívar y Luis N. Palma.

Cómo se evaluaron las calles

Cada cuadra fue observada y puntuada a partir de variables concretas: velocidad del tránsito, convivencia con vehículos livianos y pesados, presencia de obstáculos, iluminación, entorno urbano y condiciones generales de circulación. Estas variables se agrupan en tres dimensiones que permiten una lectura integral de la experiencia ciclista:

Seguridad vial: qué tan expuesta se encuentra una persona que circula en bicicleta.

Usabilidad: si la calle resulta “utilizable” para alguien que quiere pedalear en la vida cotidiana.

Confort: condiciones físicas que influyen en la comodidad del trayecto.

Cada tramo recibe un puntaje total que permite clasificarlo en cuatro categorías, que van desde calles que requieren mucha experiencia para ser transitadas hasta aquellas que, por diseño, resultan propicias para el uso generalizado de la bicicleta.

Qué muestran los resultados cuando se miran en conjunto

Cuando se observan los promedios generales, el resultado es consistente en las cuatro calles analizadas. En términos simples, la mayoría de las cuadras evaluadas no alcanza niveles que permitan considerarlas atractivas para promover el uso masivo de la bicicleta.

En las calles Urquiza, San Martín, Bolívar y Luis N. Palma, los puntajes promedio se ubican dentro de una franja intermedia: no son calles extremadamente peligrosas, pero tampoco reúnen las condiciones necesarias para generar confianza en la población en general.

Para dimensionarlo con datos concretos:

En cada una de las cuatro calles, más de la mitad de los tramos evaluados quedó en la categoría que indica que se puede circular solo con precauciones constantes.

Entre una cuarta y una tercera parte de las cuadras alcanzó una valoración que las vuelve “recomendables”, es decir, aceptables para circular, pero sin llegar a niveles altos de seguridad.

Ningún tramo fue clasificado dentro del nivel más alto, el que identifica calles verdaderamente preparadas para incentivar el uso de la bicicleta en personas de todas las edades y niveles de experiencia.

Qué significa esto en la práctica

Estos resultados ayudan a explicar una situación cotidiana: la bicicleta está presente en la ciudad, pero su uso no se expande de manera sostenida. Las condiciones actuales permiten que algunas personas pedaleen, sobre todo quienes ya tienen experiencia y están acostumbradas a circular en el tránsito, pero no generan un entorno que invite a nuevos usuarios.

El relevamiento muestra que, en muchas cuadras, la experiencia de circular en bicicleta implica convivir con velocidades elevadas, tránsito pesado o maniobras forzadas por obstáculos como estacionamiento de vehículos en doble mano. Ninguno de estos factores, por separado, impide circular, pero en conjunto elevan la percepción de riesgo y reducen la predisposición a usar la bicicleta de manera habitual.

Para qué sirven estos datos

Según explicó Carrazza, el objetivo del relevamiento es aportar información concreta para orientar la discusión pública. Identificar qué calles funcionan mejor, cuáles presentan mayores dificultades y dónde pequeñas mejoras podrían tener un impacto significativo.

La conclusión general del trabajo es sencilla y respaldada por los números: si se pretende que más personas utilicen la bicicleta como medio de transporte, las condiciones actuales de las calles no resultan suficientes.

Gualeguaychú en Bici

