Semana con temperaturas frescas a templadas y posible inestabilidad desde el miércoles

El pronóstico del tiempo para Gualeguaychú en esta semana comienza con condiciones mayormente estables y agradables durante las primeras jornadas, marcadas por cielos despejados a nubosos.

De cara al martes, las condiciones se mantendrán similares con un leve ascenso térmico. La temperatura oscilará entre los 12°C de mínima y los 23°C de máxima, predominando un cielo nuboso y vientos suaves provenientes del sector este, sin cambios significativos en el ambiente general de la región.

Sin embargo, el panorama meteorológico cambiará de forma notable hacia la mitad de la semana. Para el miércoles, se pronostican tormentas dispersas con una probabilidad de precipitación que se eleva hasta el 85%, mientras que las temperaturas se mantendrán con una máxima de 23°C y una mínima de 16°C. El jueves se presentará mayormente nublado con una máxima de 20°C y mínima de 13°C, dando paso el viernes 9 a la probabilidad de lluvias ligeras y un ambiente más fresco con temperaturas que rondarán los 17°C de máxima.

Hacia el tramo final de la semana, las condiciones tenderán a estabilizarse paulatinamente, aunque con un descenso en las marcas térmicas.