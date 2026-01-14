 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale POLICIALES

Secuestraron un arma de fuego y municiones en un operativo policial

Personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal llevó adelante este miércoles, alrededor de las 12:00, un procedimiento en el barrio Don Pablo 2, en el marco de una causa por tenencia ilegítima de arma de fuego.

14 Ene, 2026, 19:13 PM

En una primera instancia se realizaron allanamientos y registros domiciliarios en una vivienda, los cuales arrojaron resultado negativo. Posteriormente, y conforme a lo dispuesto por el oficio judicial correspondiente, los efectivos procedieron a la localización del interesado, quien fue hallado en inmediaciones de Boulevard De María e Ituzaingó.

 

En el lugar se efectuó una requisa personal, durante la cual el individuo entregó voluntariamente un arma de fuego tipo revólver, junto con seis cartuchos del mismo calibre. Al no contar con la documentación habilitante, se procedió al secuestro del arma y la munición, quedando a disposición de la Justicia como elementos de interés para la causa.

 

La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía del Dr. Pascual Lucas. Del operativo participaron el Subjefe Departamental, el Segundo Jefe de Operaciones y Seguridad, personal de Comisaría Octava y Guardia Especial.

