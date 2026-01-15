Se incendió un camión en Ruta Nacional 14

Pasada la medianoche, cinco dotaciones de Bomberos trabajaron para sofocar el incendio de un camión en el kilómetro 35 de la Ruta Nacional 14, a unos 20 kilómetros de Gualeguaychú.

Primeramente, concurrieron los móviles 35 y 29 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.

El rodado involucrado es un camión marca Volkswagen, conducido por un hombre de 34 años de edad, quien manifestó que mientras circulaba en sentido Norte-Sur, de manera imprevista observó un chispazo en los enganches del camión, lo que provocó el inicio del foco ígneo. Ante esta situación, detuvo de inmediato la marcha, desplazándose a una velocidad aproximada de 80 km/h al momento del hecho.

El vehículo transportaba placas de madera con destino a la Ciudad de Buenos Aires, procedentes de la localidad de San José. Como consecuencia del incidente, se registraron únicamente daños materiales, no resultando personas lesionadas ni terceros involucrados.

Por razones de seguridad, se procedió al corte del tránsito en el sentido Norte–Sur.

En apoyo, se sumó al operativo una unidad cisterna de Bomberos Voluntarios de Ceibas.

Posteriormente, se sumaron al operativo los móviles 31 y 36, con personal de refuerzo, materiales y emulsor para la generación de espuma.

Temas INCENDIO