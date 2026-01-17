Salió en defensa de un vecino y lesionó a un ladrón con un arma blanca

Aproximadamente las 18:30 del viernes, personal policial de Comisaria Tercera intervino ante un hecho de robo ocurrido en inmediaciones de calles Misiones y Juan B. Justo.

El hecho fue denunciado por un hombre de 28 años, quien manifestó que un hombre de 27 años, junto a una mujer, ingresaron a su vivienda. Al ser sorprendidos por el damnificado, este intentó retirarlos del lugar, momento en el cual se sumaron otro joven y dos chicas, produciéndose una agresión hacia la víctima. En defensa del damnificado intervino un vecino, quien lesionó con un arma blanca al hombre involucrado.

Posteriormente, el denunciante constató la sustracción de una televisión Smart TV, un par de zapatillas y una máquina de podar eléctrica.

Puesto el hecho en conocimiento de la Fiscalía interviniente, el Agente Fiscal dispuso la detención del hombre de 27 años, ordenando además su segura custodia, atento a que presentaba lesiones en la mano izquierda, con herida cortante y fractura, y fue examinado por el médico policial de turno.

El aprehendido fue trasladado e internado en el Hospital Centenario, donde permanece detenido con custodia policial, a disposición de la autoridad judicial competente.