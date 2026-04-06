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Renuevan alerta por intensas lluvias para el sur de Entre Ríos

Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Colón, Uruguay, Tala y Gualeguay entre otros Departamentos, están bajo alerta amarilla para la noche de este lunes y madrugada del martes.

6 Abr, 2026, 18:55 PM

El Servicio Meteorológico Nacional actualiza un aviso amarillo por lluvias intensas para este lunes por la noche y madrugada del martes.

 

Afectará a las siguientes áreas:

 

En Buenos Aires:

Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento, Pérez Millán, Ramallo, San Pedro y Baradero.

 

En Entre Ríos:

Gualeguay, Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.

 

En Uruguay:

Soriano, Río Negro y Paysandú.

 

Las advertencias oficiales pronostican lluvias, algunas localmente fuertes, con acumulados estimados entre 30 y 75 mm, pudiendo ser superiores de forma puntual.

No se descartan tormentas embebidas, dentro de las áreas de alerta.

 

También hay una alerta complementaria por vientos fuertes aviso amarillo para la noche del martes y madrugada del miércoles en toda el área mencionada bajo alerta.

 

Advertencias oficiales:

 

El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

 

 

Fuente: SMN- Unidad Civil de Emergencias

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