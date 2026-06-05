Estudiantes de Juventud Unida realizarán prácticas educativas en Joan Fleitas Propiedades

En el marco del proyecto educativo “Escuela y Comunidad”, promovido por el Consejo General de Educación (CGE), el Instituto Secundario D-220 Juventud Unida y Joan Fleitas Propiedades firmaron un convenio de vinculación y colaboración mutua que permitirá a estudiantes de 6° año realizar prácticas educativas y experiencias de acercamiento al mundo laboral.

La firma del acuerdo contó con la participación de Joan Fleitas, titular de Joan Fleitas Propiedades, y Alejandro Yarussi, rector del Instituto Secundario D-220 Juventud Unida, quienes destacaron la importancia de generar espacios que fortalezcan el vínculo entre la educación y el trabajo.

La iniciativa busca brindar a los alumnos la posibilidad de conocer de cerca el funcionamiento de una organización real, incorporando experiencias vinculadas a la actividad administrativa, comercial, comunicacional y organizativa de la empresa.

Desde Joan Fleitas Propiedades señalaron que la propuesta fue recibida con gran entusiasmo y responsabilidad.

“Cuando comenzamos este camino dentro del corretaje inmobiliario nunca imaginamos que una institución educativa confiaría en nuestra empresa como espacio de formación para sus estudiantes. Para nosotros es un orgullo y una gran responsabilidad poder aportar nuestra experiencia y acompañar a los jóvenes en sus primeros pasos hacia el mundo laboral”, expresó Joan Fleitas.

Por su parte, desde el Instituto Secundario D-220 Juventud Unida destacaron el valor de construir vínculos con organizaciones de la comunidad que permitan a los estudiantes complementar su formación académica con experiencias concretas y significativas.

Las prácticas se desarrollarán en el marco del espacio curricular Prácticas Educativas y forman parte de una propuesta pedagógica orientada a fortalecer habilidades, conocimientos y competencias necesarias para la futura inserción laboral de los estudiantes.

Además, Joan Fleitas Propiedades se encuentra atravesando una etapa de crecimiento institucional, con la próxima inauguración de sus nuevas oficinas, un contexto que permitirá ofrecer un espacio moderno y adecuado para el desarrollo de estas experiencias formativas.

Este convenio representa un nuevo paso en el fortalecimiento de los lazos entre las instituciones educativas y el sector privado de Gualeguaychú.