Nuevo allanamiento por el homicidio de Auzqui: se encontraron proyectiles calibre 22

En el marco de una investigación judicial por el supuesto delito de homicidio, personal de Comisaría Segunda llevó adelante un allanamiento y registro domiciliario, en cumplimiento de un mandamiento judicial, en una vivienda ubicada en el barrio Esperanza de la ciudad de Gualeguaychú.

Como resultado del procedimiento, que arrojó resultado positivo, se procedió al secuestro de proyectiles calibre .22 y otros elementos de interés para la causa, los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes en el marco de la investigación.

El operativo fue llevado a cabo por personal de Comisaría Segunda, con la colaboración del Grupo Especial GEG, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal (DIEIC) y la División de Operaciones y Seguridad Pública (DOSP), bajo la supervisión del Jefe Departamental Gualeguaychú.

La investigación continúa su curso con la realización de nuevas diligencias y tareas investigativas orientadas a localizar el arma de fuego que habría sido utilizada en el hecho, no descartándose la ejecución de nuevas medidas judiciales en procura del total esclarecimiento del caso.

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