“Las ventas están tranquis”: la definición de un almacenero de Gualeguaychú

“Hasta ahora no hay tanto movimiento de colectivos, de turistas”, contó el almacenero, quien agregó que el consumo local está “estancado, porque la gente consume lo del día, lo del almuerzo o la cena, por ahí se dan el gustito con una juntada en el fin de semana”.

Con respecto a los precios de los productos de almacén, han aumentado gaseosas y cervezas, y galletitas se mantienen, mientras que artículos de limpieza aumentaron un 3-4 por ciento.

Sobre el carnaval, Cebo dijo que “para mi la entrada es barata, pero en general los precios para consumir adentro están muy altos”.

