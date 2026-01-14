 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale CONSUMO

“Las ventas están tranquis”: la definición de un almacenero de Gualeguaychú

Cebo Nissero, propietario de un almacén del barrio del corsódromo, dijo que las ventas vienen “tranquis, se mantiene más o menos el mismo panorama, poco movimiento turístico y las ventas locales estancadas”.

14 Ene, 2026, 11:31 AM

“Hasta ahora no hay tanto movimiento de colectivos, de turistas”, contó el almacenero, quien agregó que el consumo local está “estancado, porque la gente consume lo del día, lo del almuerzo o la cena, por ahí se dan el gustito con una juntada en el fin de semana”.

 

Con respecto a los precios de los productos de almacén, han aumentado gaseosas y cervezas, y galletitas se mantienen, mientras que artículos de limpieza aumentaron un 3-4 por ciento.

 

Sobre el carnaval, Cebo dijo que “para mi la entrada es barata, pero en general los precios para consumir adentro están muy altos”.

Temas

CONSUMO CORSÓDROMO PRECIOS VENTAS

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso