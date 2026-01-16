La línea 107 presenta inconvenientes para recibir llamadas desde teléfonos celulares

El reclamo correspondiente ya fue realizado y se encuentra en proceso de resolución estimándose su normalización para el día lunes.
Agradecemos la comprensión y pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
Hospital Centenario
