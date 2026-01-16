 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale Hospital Centenario

La línea 107 presenta inconvenientes para recibir llamadas desde teléfonos celulares

Ante cualquier urgencia, comunicarse de manera provisoria al 3446 221021, número celular operativo del servicio 107.

16 Ene, 2026, 14:54 PM

El reclamo correspondiente ya fue realizado y se encuentra en proceso de resolución estimándose su normalización para el día lunes.

 

Agradecemos la comprensión y pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.

 

Hospital Centenario

Temas

Hospital Centenario

