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Guale CAÍDA

La caída de un árbol sobre línea de media tensión dejó sin luz a vecinos de Urquiza al Oeste

En el lugar trabajaron equipos de la dirección de Espacios Verdes junto a la Cooperativa Eléctrica. El árbol se encontraba en la Plaza del barrio Manuel Alarcón.

5 Ago, 2026, 20:55 PM
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En la tarde de este miércoles, vecinos de Urquiza al Oeste permanecieron media hora sin energía eléctrica, mientras equipos de la dirección de Espacios Verdes resolvieron la emergencia.

 

Las tareas se realizaron junto a la Cooperativa Eléctrica tras la caída de un ejemplar sobre una línea de media tensión, en la plaza del barrio Manuel Alarcón.

 

A partir del llamado, la dirección de Espacios Verdes conformó una cuadrilla para trabajar en el lugar, mientras la entidad prestó apoyo técnico mediante el aporte de su hidro grúa institucional.

 

Las tareas de achique se iniciaron sin demora, con el fin de evitar mayores daños a la red; pero por este episodio hubo un corte de suministro por media hora en la zona de Urquiza al Oeste.

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