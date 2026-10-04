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Guale POLICIALES

Hallaron a una persona sin vida en la vía pública

Un hombre que circularía en bicicleta, estaba tendido sobre el asfalto en el Boulevard Martínez. Vecinos de la zona dieron aviso a la policía y médico del hospital constató su fallecimiento.

4 Oct, 2026, 12:13 PM
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El hecho sucedió en Blvd. Martínez entre Urquiza y San Martín. Un hombre de 75 años, domiciliado en el Barrio 348, fue hallado tendido sobre el asfalto con una bicicleta al lado.

 

Vecinos dieron aviso a policía de Comisaría Sexta, quien pidió la intervención de Emergencia del hospital. A su arribo constataron que el hombre no tenía signos vitales.

 

Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial. La fiscal a cargo solicitará las cámaras de la zona, pero en principio no habría ocurrido ninguna situación delictiva observada por los vecinos del lugar y el hombre habría sido víctima de un infarto.

 

El hallazgo se produjo poco después de las 10:30 de la mañana de este domingo y su muerte sería reciente.

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