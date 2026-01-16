 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale PRE COSQUÍN

Gualeguaychú viaja a la final del Pre Cosquín 2026 con cinco propuestas artísticas

Los artistas locales competirán este sábado 17 y domingo 18 en la instancia final del certamen y viajarán acompañados por autoridades culturales. En caso de resultar ganadores, se presentarán el lunes 19 en un encuentro especial.

16 Ene, 2026, 23:12 PM

Gualeguaychú ya se encuentra en viaje rumbo a la final del Pre Cosquín 2026, donde cinco propuestas artísticas locales participarán de la instancia decisiva del certamen para nuevos valores del folklore argentino, que se desarrollará este sábado 17 y domingo 18.

 

Los representantes de la ciudad competirán en distintas categorías y son:

Solista vocal: Carla Daniela Chávez e Ignacio Sartori Cabrera

Dúo vocal: Archaina – Cabeza

Conjunto de baile folklórico: La Gauchada

Canción inédita: Damián Lemes, con la obra “La Yuyera”

Pareja de baile tradicional: Gutiérrez – Jaime

 

La delegación local viaja acompañada por el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, y por el delegado de la sede Gualeguaychú del Pre Cosquín, Walter Mendoza, quienes forman parte del acompañamiento institucional en esta instancia clave del certamen.

 

El Pre Cosquín es una de las competencias más relevantes del calendario folklórico nacional y representa la antesala para acceder al escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

 

En esta edición, además, se suma una instancia inédita: los ganadores de cada categoría participarán de un encuentro especial que se realizará el lunes 19, donde se presentarán todos los artistas consagrados del certamen.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

