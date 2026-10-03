Este domingo en el Teatro del Puerto, se exponen los bocetos de las 23 carrozas

Se trata de la Exposición de Bocetos de las Carrozas 2026 que desfilarán el próximo 10 de octubre en el corsódromo de Gualeguaychú.

Esta actividad que será abierta, libre y gratuita para toda la comunidad consistirá en una muestra donde se expondrán todos los dibujos que los chicos intentan plasmar luego en sus carrozas. También se encontrarán allí, alumnos representantes de cada curso participante para explicar y poder consultarlos sobre cada carroza

De este modo, los chicos mostrarán las embrionarias imágenes de su sueño carrocero, que se verá plasmado en el desfile de sus hermosos trabajos el sábado 10 de octubre.

La edición de este año 2026 llevará el nombre “Prof. Edgardo Henchoz”

Este año, el desfile de la Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles de Gualeguaychú, llevará con orgullo el nombre “Prof. Edgardo Henchoz”. No es solo un nombre en un programa, es un homenaje sentido y merecido a quien supo hacer del galpón y de la carroza una verdadera escuela de vida.

Edgardo no fue un espectador, fue parte de la esencia misma de la fiesta durante años, de forma silenciosa y constante, acompañó a generaciones de alumnos carroceros. Estuvo en las noches de soldadura, en los mates fríos, en los contratiempos de último momento y en la alegría de cada desfile. Fue consejo, fue aliento cuando las fuerzas flaqueaban y fue abrazo en cada logro, transmitiendo valores de trabajo en equipo, compromiso y pertenencia que van mucho más allá del papel maché y las luces. Ponerle su nombre a este desfile 2026 es reconocer que la Fiesta de Carrozas no la hacen solo las flores y los hierros, la hacen además, las personas que dejan huella.

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