Escape de gas movilizó a Bomberos Voluntarios en la intersección de Quijano y Angelelli

Un escape de gas causó alarma este martes por la mañana en la intersección de las calles Quijano y Angelelli. El hecho, registrado alrededor de las 10:00, requirió la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, para evitar cualquier tipo de riesgo para los vecinos y transeúntes.

De acuerdo con el parte oficial, el incidente ocurrió cuando una máquina que realizaba tareas de excavación sobre la vereda rompió accidentalmente un caño de la red de gas, provocando la salida del fluido en la vía pública.

Ante la emergencia, el personal de Bomberos Voluntarios arribó al lugar y constató la magnitud de la fuga. De manera inmediata, los efectivos establecieron un perímetro de seguridad, restringiendo la circulación vehicular y peatonal en el sector afectado para prevenir posibles accidentes.

Las medidas preventivas se mantuvieron vigentes hasta el arribo del personal especializado de la empresa prestataria del servicio, quienes

trabajaron en la reparación de la cañería dañada. Una vez lograda la obturación y normalizada la situación, los riesgos quedaron totalmente descartados.

Desde el cuartel de Bomberos se informó que, afortunadamente, el incidente no dejó mayores novedades ni personas lesionadas. Finalizadas las tareas de control y reparación, el móvil 38, que estuvo a cargo del operativo, retornó a la base central.