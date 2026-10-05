En dos semanas comienza el Mundial de Canotaje en Gualeguaychú

Gualeguaychú ya vive la cuenta regresiva para uno de los acontecimientos deportivos internacionales más importantes que haya recibido la ciudad.

Del 19 al 25 de octubre, deportistas de distintos países llegarán para competir en el río Gualeguaychú, en una semana que reunirá el Mundial Máster, el Campeonato Panamericano y el Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026.

El Mundial se desarrollará del 22 al 25 de octubre y contará con la participación de más de 700 palistas, junto a entrenadores, jueces, técnicos y representantes de las delegaciones internacionales. La competencia tendrá como escenario un circuito especialmente preparado sobre el río Gualeguaychú, con la Costanera como uno de los principales puntos de encuentro entre el público y el espectáculo deportivo.

Para Gualeguaychú, la realización de un campeonato de esta magnitud representa mucho más que una competencia deportiva. Es la posibilidad de recibir al mundo, mostrar la ciudad, poner en valor el río y compartir con miles de personas la identidad de una comunidad que tiene al deporte, la naturaleza y el turismo como parte de su esencia.

Por eso, el Gobierno de Gualeguaychú invita a los vecinos a acompañar este acontecimiento y a apropiarse de una semana que quedará en la historia de la ciudad. Ir a la Costanera, acercarse al río, alentar a los competidores y disfrutar de las distintas instancias de la competencia será también una manera de ser anfitriones.

Durante esos días, Gualeguaychú recibirá a deportistas y acompañantes de América, Europa, Asia y Oceanía. Cada delegación que llegue será también una oportunidad para que la ciudad sea conocida, recorrida y recordada por quienes la visiten.

El río Gualeguaychú será el escenario de la competencia, pero toda la ciudad será parte del Mundial: los clubes, los prestadores turísticos, los comercios, los espacios gastronómicos, las instituciones y, especialmente, los vecinos que recibirán a quienes lleguen desde distintos lugares del mundo.

La organización de este evento internacional es, además, un reconocimiento a las condiciones que ofrece Gualeguaychú para recibir competencias de esta dimensión y una oportunidad para proyectar a la ciudad como destino para el turismo deportivo y para futuros acontecimientos internacionales.

Faltan dos semanas. El Mundial llega a Gualeguaychú y la invitación es para todos: vivirlo, acompañarlo y ser parte de una ciudad que durante esos días tendrá al mundo mirando su río.

Prensa municipal

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