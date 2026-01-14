Detenido por tentativa de robo en una estancia

En la tarde de este miércoles, personal de Comisaría Octava intervino ante un hecho delictivo ocurrido en una estancia ubicada sobre ruta ex 42, a la altura del remanso, en el marco de una tentativa de robo.

En el lugar, los efectivos entrevistaron al damnificado, un hombre de 60 años, quien manifestó que dos individuos habrían ingresado al predio con intenciones de forzar la puerta de un galpón, retirando herramientas y sustrayendo cables, los cuales posteriormente fueron abandonados dentro del predio.

Con los datos aportados, y al arribar el personal policial, se logró visualizar a un hombre cuyas características coincidían con las descriptas, quien al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga, siendo alcanzado e interceptado a los pocos metros, con la colaboración del propietario del lugar que lo seguía desde atrás. Respecto al segundo individuo, conforme lo manifestado por el damnificado, se dio a la fuga por un descampado, perdiéndose de vista.

Puesta en conocimiento la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión del hombre de 40 años, y su traslado a Jefatura Departamental, quedando supeditado a la causa por robo en grado de tentativa.