Guale CARNAVAL

Denuncian que personas inescrupulosas venden entradas de gente con discapacidad para el Carnaval

Carlos Moussou, vecino de Gualeguaychú, denunció en RADIO MÁXIMA que personas inescrupulosas están vendiendo entradas del carnaval destinadas a personas discapacitadas.

15 Ene, 2026, 09:24 AM

Moussou, quien se moviliza en sillas de ruedas, descubrió que la venta se hace a través de las redes sociales, y consideró que además ser un acto deshonesto, con cada entrada comercializada se quita un lugar a una persona discapacitada.

 

"Es impresionante la cantidad de gente en grupos de Facebook que venden entradas para el Carnaval de personas con discapacidad. Adquieren estas entradas porque van los jueves a buscar las entradas con el carnet de discapacidad, ya sean ellos mismos o sus acompañantes", comentó Mossou.

 

"La venden a 5 mil cada una o 10 mil. El sector de discapacidad parece un espacio VIP, tenes mesas, atención todo el tiempo", agregó.

 

"Me sorprende la viveza y la voluntad para ir los jueves a la mañana a buscar una entrada de una persona con discapacidad. Puede que tengan algún familiar y saben que no van a ir y le piden el carnet, o algún vecino", se refirió Mossou al modus operandi.

 

"También hay mucha gente que insulta a estas personas cuando lo publican", concluyó.

CARNAVAL DISCAPACIDAD REDES SOCIALES

