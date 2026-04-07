¿De dónde llegaron los turistas a Pueblo Belgrano?

María Luz Villagra, directora de Turismo de Pueblo Belgrano, dijo en RADIO MÁXIMA que en Semana Santa la mayoría de los turistas llegaron desde Buenos Aires, Santa Fe y Montevideo, Uruguay.

“Queremos analizar si llegaron desde Montevideo por la promoción que se hizo desde la provincia de Entre Ríos para que nos eligieran. Era la Semana del Turismo en Uruguay, por eso se hizo la promoción”, explicó la funcionaria.

Manifestó también sobre el fin de semana largo de Semana Santa y el feriado de Malvinas, que “tuvimos una ocupación promedio del 66 por ciento, un punto menos que el año pasado, con una estadía promedio de 3-4 noches, nos favoreció el feriado del 2 de abril”.

Comentó además que “el mal tiempo hizo caer reservas pero se compensó con reservas a último momento, los días lunes y martes antes del fin de semana largo”.

María Luz Villagra observó también que “hay una reducción del gasto, la gente sale pero reduce el gasto”.

En cuanto a las expectativas, subrayó que “a nosotros nos cuesta más en las vacaciones de julio, porque la propuesta es muy natural y la gente pide buena calefacción, hay que ver cómo atraemos al potencial turista, nuestro fuerte no es el invierno”.