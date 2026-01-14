 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale

Cuidar la salud bucal desde la infancia es cuidar la salud integral

Desde el Servicio de Pediatría, junto al Servicio de Odontología del Hospital Centenario, compartieron información fundamental para el cuidado de la salud bucal.

14 Ene, 2026, 18:08 PM

El lavado de dientes debe comenzar desde la aparición del primer diente, utilizando un cepillo adecuado para la edad y una mínima cantidad de pasta dental con flúor. Asimismo, se recomienda que la primera consulta odontológica sea durante el primer año de vida para acompañar el desarrollo bucal y prevenir futuras patologías.

 

Esta información se refuerza a partir de la detección de casos de mala salud bucal en niños y niñas, una situación que puede prevenirse con hábitos simples y sostenidos en el hogar.

 

Es muy importante que madres, padres y cuidadores acompañen y supervisen el cepillado dental hasta, al menos, los 8 años, ya que antes de esa edad la motricidad fina no está completamente desarrollada y los niños no logran una higiene eficaz por sí solos.

 

Al respecto, algunos datos importantes que brindaron los profesionales del Hospital Centenario son los siguientes:

-Cepillarse dos veces al día con pasta fluorada protege contra las caries.

-Una buena alimentación también cuida tu sonrisa. (Elegí agua y frutas, y evitá bebidas azucaradas).

-Ir al odontopediatra ayuda a detectar problemas a tiempo.

-Las caries no aparecen por falta de hierro o de calcio, aparecen por mala técnica de cepillado o por consumo excesivo de hidratos de carbono o azúcares.

-La salud bucal en el embarazo es doblemente importante, cuidar tu boca es cuidar la salud de tu hijo desde el primer día.

-Las bacterias que producen las caries las transmiten los adultos a los niños, por eso debemos evitar compartir chupetes, tenedores, cucharas o dar besos en la boca.

-Desde su aparición, los dientes deben cepillarse con cepillo dental, no con dedil de silicona ni gazas.

-Hasta los 8 años los niños no tienen la motricidad adecuada para cepillarse los dientes solos, es responsabilidad de los adultos guiarlos.

 

La prevención temprana, el acompañamiento familiar y los controles periódicos son claves para garantizar sonrisas sanas hoy y en el futuro.

