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Guale SINIESTRO

Bomberos acudió al incendio de un automóvil en la zona del cementerio

El siniestro se registró en calles 2 de Julio y 2 de Abril, donde un vehículo comenzó a incendiarse. Intervino el móvil 38

5 Ago, 2026, 19:33 PM
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Un incendio sobre un automóvil Renault Scenic fue comunicado a personal de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú que acudió a calles 2 de Julio y 2 de Abril, en cercanías del cementerio norte.

 

El fuego se desarrolló sobre la unidad en la que trabajó el móvil 38. No se reportaron personas afectadas por el siniestro

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