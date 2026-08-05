Bomberos acudió al incendio de un automóvil en la zona del cementerio

5 Ago, 2026, 19:33 PM
Un incendio sobre un automóvil Renault Scenic fue comunicado a personal de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú que acudió a calles 2 de Julio y 2 de Abril, en cercanías del cementerio norte.
El fuego se desarrolló sobre la unidad en la que trabajó el móvil 38. No se reportaron personas afectadas por el siniestro
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