Aseguran que los precios de los útiles escolares estarán igual y algunos más baratos

En cuanto al movimiento comercial actual, señaló que “en la temporada de verano se reduce la actividad, las primeras semanas del año son complicadas por los gastos de las fiestas, hasta que la gente se oxigene económicamente”. "Se trabajó bien en el día de Reyes, pero este 24 fue muy positivo".

Los comercios en la temporada

"Todo lo que sea ligado al Carnaval trae mucha gente, si aprovechamos todas esas cosas después pasamos un año mejor. Vivimos en una sociedad que tenemos la suerte de que si la temporada es buena nos va bien a todos, hay que tener esa mirada. La idea es que sea buena para todos", agregó Bozzano.

"En la gastronomía hay mucha oferta, la gente camina, no hay lugar de comida que no trabaje. Hay mucha variedad y precios muy acordes", dijo sobre el nivel gastronómico de la ciudad.

"En un lugar te pueden pedir una cosa, vas a otro lugar y te piden cuatro veces más. No hay que pagar lo que no vale, tuve que andar buscando estacionamiento y había precios que te asustaban", agregó sobre las tarifas de estacionamiento.