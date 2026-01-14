 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale COMERCIOS

Aseguran que los precios de los útiles escolares estarán igual y algunos más baratos

Sergio Bozzano, comerciante del centro de Gualeguaychú, manifestó en RADIO MÁXIMA que “en librería hay gente precavida que empieza a comprar los útiles escolares, los precios están quietos y algunos han tenido una baja y hasta están más baratos".

14 Ene, 2026, 10:17 AM

En cuanto al movimiento comercial actual, señaló que “en la temporada de verano se reduce la actividad, las primeras semanas del año son complicadas por los gastos de las fiestas, hasta que la gente se oxigene económicamente”. "Se trabajó bien en el día de Reyes, pero este 24 fue muy positivo".

 

Los comercios en la temporada

"Todo lo que sea ligado al Carnaval trae mucha gente, si aprovechamos todas esas cosas después pasamos un año mejor. Vivimos en una sociedad que tenemos la suerte de que si la temporada es buena nos va bien a todos, hay que tener esa mirada. La idea es que sea buena para todos", agregó Bozzano.

 

"En la gastronomía hay mucha oferta, la gente camina, no hay lugar de comida que no trabaje. Hay mucha variedad y precios muy acordes", dijo sobre el nivel gastronómico de la ciudad.

 

"En un lugar te pueden pedir una cosa, vas a otro lugar y te piden cuatro veces más. No hay que pagar lo que no vale, tuve que andar buscando estacionamiento y había precios que te asustaban", agregó sobre las tarifas de estacionamiento.

Temas

COMERCIOS ACTIVIDAD TEMPORADA DE VERANO BAJA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso