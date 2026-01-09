Alerta amarilla por posibles lluvias y viento en Gualeguaychú

#Actualización #Alerta #EntreRios por Meteorología Adversa | Situación Operativa 1 –
Nivel inicial de activación.
Riesgo bajo/moderado.
La Dirección General de Operaciones de la UCE informa que el SMN mantiene un Aviso de Nivel Amarillo por tormentas para nuestra jurisdicción en Entre Ríos.
🟨 Vigencia: Tormentas para hoy Viernes por la tarde y noche.
⚠️ Advertencia oficial
* Tormentas, de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
* Abundante caída de agua en cortos periodos, estimado de acumulado entre 40 y 70 mm.
* Frecuente actividad eléctrica y caída de granizo.
* Ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h
📌 Situación Operativa 1 (UCE):
Monitoreo intensivo y preventivo. Avisos Nivel Amarillo o fenómenos con potencial de impacto. Posibilidad de evolución del evento.
📍 Próxima actualización: Hoy Viernes 19:00 h.
Unidad Civil de Emergencias
#AccionTemprana
#AlertasTempranasParaTodos