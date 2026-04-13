Juventud Unida, el único puntero del Apertura Eduardo Barbosa

Juventud Unida ratificó su gran inicio en el Torneo Apertura “Eduardo Barbosa” al superar a Camioneros por 2 a 0 y transformarse en el único equipo con puntaje ideal disputadas dos fechas. El conjunto albiceleste le había ganado con lo justo a Defensores del Oeste por 1 a 0, y ahora volvió a sumar de a tres para mirar a todos desde arriba.
La segunda fecha dejó además varios equipos en condición de escoltas. Juventud Urdinarrain que le ganó en el Juan Jorge Stauber a Unión del Suburbio por 3 a 0, La Vencedora que goleó a Deportivo Urdinarrain por 3 a 0, mientras que Central Larroque también se hizo fuerte y venció 2 a 0 a Defensores del Oeste en la reinauguración del estadio Eduardo Barbosa. A ellos se suma Pueblo Nuevo, que había abierto la jornada el viernes con un triunfo 2 a 0 ante Independiente.
El único empate de la fecha en la máxima divisional se dio en el cierre, donde Central Entrerriano y Sarmiento igualaron 1 a 1 en un partido equilibrado.
En la Divisional B, Defensores del Sur y Sporting mandan con puntaje ideal. El primero goleó 4 a 1 a Isleños Independiente, mientras que el canario se impuso 2 a 0 ante Cerro Porteño en Pueblo Belgrano.
Más atrás aparecen Atlético Sur y Sportivo Larroque como escoltas. Atlético Sur igualó 1 a 1 frente a Black River, mientras que Sportivo Larroque logró una buena remontada para vencer 2 a 1 a Sud América. Justamente, el sábado había comenzado la fecha con el empate 1 a 1 entre Juvenil del Norte y Deportivo Gurises.
Todos los resultados:
Torneo Eduardo Barbosa primera división
Segunda fecha:
Jugaron el viernes
Pueblo Nuevo 2 (Lucas Galli y Guillermo Aguilar) - Independiente 0
Jugaron el domingo:
La Vencedora 3 (Ramiro Echepare x 2, Ignacio Arnaudin) vs Deportivo Urdinarrain 0
Camioneros 0 vs Juventud Unida 2 (Agustín Benedetti, Agustín Solís)
Defensores del Oeste 0 vs Central Larroque 2 (Tiago Aubert, Claudio Escalante)
Juventud Urdinarrain 3 (Gabriel Thea, Gastón Quintero, Rodrigo Báez) vs Unión del Suburbio 0
Central Entrerriano 1 (Elías Amarillo) vs Sarmiento 1 (Alex Chávez)
Posiciones:
Juventud Unida 6
Juventud Urdinarrain 4
La Vencedora 4
Central Larroque 4
Pueblo Nuevo 4
Unión del Suburbio 3
Deportivo Urdinarrain 3
Central Entrerriano 2
Sarmiento 2
Defensores del Oeste 0
Independiente 0
Camioneros 0
Próxima fecha: Tercera
Juventud Unida – Juventud Urdinarrain
Deportivo Urdinarrain – Pueblo Nuevo
Unión del Suburbio – La Vencedora
Independiente – Central Entrerriano
Central Entrerriano – Sarmiento
Central Larroque Defensores del Oeste – Camioneros
Primera división B
Segunda fecha:
Jugaron el sábado
Juvenil del Norte 1 (Maximiliano Sosa) vs Deportivo Gurises 1 (Alexis Moreira)
Jugaron el domingo
Cerro Porteño vs Sporting 2 (Lucas Ruiz x 2)
Defensores del Sur 4 (Emiliano Folmer, Rafael Ríos, Daniel Robles, Alexis Juncos) vs Isleños Independientes 1 (Denis Cañete)
Atlético Sur 1 (Nicolás Nissero) vs Black River 1 (Leonardo Pugliese)
Sportivo Larroque 2 (Flavio Monti, Mario Dalmón) vs Sud América 1 (Iván Ojeda)
Posiciones:
Defensores del Sur 6
Sporting 6
Atlético Sur 4
Sportivo Larroque 4
Sud América 3
Juvenil del Norte 1
Isleños Independientes 1
Black River 1
Deportivo Gurises 1
Cerro Porteño 0
Próxima fecha: Tercera
Sporting vs Atlético Sur
Isleños Independientes vs Cerro Porteño
Sud América vs Defensores del Sur
Deportivo Gurises vs Sportivo Larroque
Black River vs Juvenil del Norte