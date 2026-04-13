Juventud Unida, el único puntero del Apertura Eduardo Barbosa

Central Larroque le ganó a Defensores del Oeste y es uno de los escoltas del Juve Crédito: Ig: Gol_Entra

Juventud Unida ratificó su gran inicio en el Torneo Apertura “Eduardo Barbosa” al superar a Camioneros por 2 a 0 y transformarse en el único equipo con puntaje ideal disputadas dos fechas. El conjunto albiceleste le había ganado con lo justo a Defensores del Oeste por 1 a 0, y ahora volvió a sumar de a tres para mirar a todos desde arriba.

La segunda fecha dejó además varios equipos en condición de escoltas. Juventud Urdinarrain que le ganó en el Juan Jorge Stauber a Unión del Suburbio por 3 a 0, La Vencedora que goleó a Deportivo Urdinarrain por 3 a 0, mientras que Central Larroque también se hizo fuerte y venció 2 a 0 a Defensores del Oeste en la reinauguración del estadio Eduardo Barbosa. A ellos se suma Pueblo Nuevo, que había abierto la jornada el viernes con un triunfo 2 a 0 ante Independiente.

El único empate de la fecha en la máxima divisional se dio en el cierre, donde Central Entrerriano y Sarmiento igualaron 1 a 1 en un partido equilibrado.

En la Divisional B, Defensores del Sur y Sporting mandan con puntaje ideal. El primero goleó 4 a 1 a Isleños Independiente, mientras que el canario se impuso 2 a 0 ante Cerro Porteño en Pueblo Belgrano.

Más atrás aparecen Atlético Sur y Sportivo Larroque como escoltas. Atlético Sur igualó 1 a 1 frente a Black River, mientras que Sportivo Larroque logró una buena remontada para vencer 2 a 1 a Sud América. Justamente, el sábado había comenzado la fecha con el empate 1 a 1 entre Juvenil del Norte y Deportivo Gurises.

Todos los resultados:

Torneo Eduardo Barbosa primera división

Segunda fecha:

Jugaron el viernes

Pueblo Nuevo 2 (Lucas Galli y Guillermo Aguilar) - Independiente 0

Jugaron el domingo:

La Vencedora 3 (Ramiro Echepare x 2, Ignacio Arnaudin) vs Deportivo Urdinarrain 0

Camioneros 0 vs Juventud Unida 2 (Agustín Benedetti, Agustín Solís)

Defensores del Oeste 0 vs Central Larroque 2 (Tiago Aubert, Claudio Escalante)

Juventud Urdinarrain 3 (Gabriel Thea, Gastón Quintero, Rodrigo Báez) vs Unión del Suburbio 0

Central Entrerriano 1 (Elías Amarillo) vs Sarmiento 1 (Alex Chávez)

Posiciones:

Juventud Unida 6

Juventud Urdinarrain 4

La Vencedora 4

Central Larroque 4

Pueblo Nuevo 4

Unión del Suburbio 3

Deportivo Urdinarrain 3

Central Entrerriano 2

Sarmiento 2

Defensores del Oeste 0

Independiente 0

Camioneros 0

Próxima fecha: Tercera

Juventud Unida – Juventud Urdinarrain

Deportivo Urdinarrain – Pueblo Nuevo

Unión del Suburbio – La Vencedora

Independiente – Central Entrerriano

Central Entrerriano – Sarmiento

Central Larroque Defensores del Oeste – Camioneros

Primera división B

Segunda fecha:

Jugaron el sábado

Juvenil del Norte 1 (Maximiliano Sosa) vs Deportivo Gurises 1 (Alexis Moreira)

Jugaron el domingo

Cerro Porteño vs Sporting 2 (Lucas Ruiz x 2)

Defensores del Sur 4 (Emiliano Folmer, Rafael Ríos, Daniel Robles, Alexis Juncos) vs Isleños Independientes 1 (Denis Cañete)

Atlético Sur 1 (Nicolás Nissero) vs Black River 1 (Leonardo Pugliese)

Sportivo Larroque 2 (Flavio Monti, Mario Dalmón) vs Sud América 1 (Iván Ojeda)

Posiciones:

Defensores del Sur 6

Sporting 6

Atlético Sur 4

Sportivo Larroque 4

Sud América 3

Juvenil del Norte 1

Isleños Independientes 1

Black River 1

Deportivo Gurises 1

Cerro Porteño 0

Próxima fecha: Tercera

Sporting vs Atlético Sur

Isleños Independientes vs Cerro Porteño

Sud América vs Defensores del Sur

Deportivo Gurises vs Sportivo Larroque

Black River vs Juvenil del Norte

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