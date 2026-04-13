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El estadio de Defensores del Oeste ya lleva el nombre de Eduardo Barbosa

En un emotivo acto realizado este domingo, la institución homenajeó a su actual presidente y histórico dirigente, destacando su compromiso con el club y la Liga Departamental.

13 Abr, 2026, 16:54 PM
Se renombró el estadio del Defe que ahora se llamará Eduardo Barbosa
Se renombró el estadio del Defe que ahora se llamará Eduardo Barbosa Crédito: Lilian Muñoz

En la previa del encuentro entre Defensores del Oeste y Central Larroque, se vivió un momento cargado de emoción en el estadio del “tractor celeste”, que desde ahora llevará el nombre de Eduardo Barbosa, en reconocimiento a su extensa trayectoria y aporte a la institución.

El sencillo pero significativo acto contó con la presencia del presidente de la Liga Departamental, Daniel Aguilar, dirigentes del club y familiares de Barbosa, quienes acompañaron con visible emoción este merecido homenaje. La iniciativa busca destacar no solo su actual rol como presidente, sino también su labor durante muchos años como delegado de la institución ante la liga.

Durante la ceremonia, se resaltó el compromiso, la dedicación y el sentido de pertenencia de Barbosa, valores que han sido fundamentales en el crecimiento y la identidad de Defensores del Oeste. El reconocimiento fue acompañado por el aplauso de los presentes, en un clima de respeto y gratitud.

De esta manera, el estadio pasa a llevar un nombre con fuerte significado para la historia del club, inmortalizando la figura de uno de sus dirigentes más representativos.

El estadio del tractor celeste se llama Eduardo Barbosa. Foto: Lilian Mu&ntilde;oz
El estadio del tractor celeste se llama Eduardo Barbosa. Foto: Lilian Muñoz

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