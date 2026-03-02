Estudiantes tuvo una mala noche ante Vélez y cortó un invicto de 13 partidos

El único gol de la noche lo convirtió Florián Monzón a los 15 minutos del segundo tiempo, luego de un centro de Manuel Lanzini y una segunda jugada en la que el Pincha no pudo despejar. El delantero definió ante la salida de Fernando Muslera y selló el 1 a 0 que sería definitivo.

Hasta ese momento, el encuentro había sido trabado y con pocas situaciones claras. En el primer tiempo, Estudiantes y Vélez protagonizaron un duelo intenso pero con escaso riesgo en las áreas. Guido Carrillo contó con una oportunidad importante, aunque no logró concretar la más clara del conjunto albirrojo.

El gol de Vélez en el segundo tiempo cambió el partido

En el complemento, el Fortín encontró espacios y golpeó en el momento justo. Tras el tanto de Monzón, el equipo de Guillermo Barros Schelotto manejó los tiempos y sostuvo la ventaja ante un Estudiantes que no encontró respuestas futbolísticas pese a las modificaciones realizadas por Medina.

El Pincha movió el banco con los ingresos de Eros Mancuso y Facundo Farías, además de Brian Aguirre, Joaquín Tobio Burgos y Adolfo Gaich, pero no consiguió profundidad ni claridad en los metros finales. Vélez, en cambio, apostó a cerrar el partido con cambios como el de Braian Romero por Manuel Lanzini.

En un trámite de ida y vuelta, también hubo varias amonestaciones. En Estudiantes vieron la tarjeta amarilla Mikel Amondarain, Eric Meza, Leandro González Pirez y Ezequiel Piovi, mientras que en Vélez fueron sancionados Lucas Robertone y Claudio Baeza.

Fuente: 0221 La Plata

Temas LIGA PROFESIONAL