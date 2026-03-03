Central Entrerriano estrena el “1” en Mar del Plata, enfrentando a Quilmes

Central Entrerriano tendrá esta noche un desafío especial: estrenará el número uno de la Zona Sur cuando visite desde las 21 a Quilmes de Mar del Plata por una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquet.

La victoria del lunes de La Unión ante Provincial de Rosario por 78 a 77, con un triple decisivo de Guido Cabrera en el último segundo, acomodó la tabla y le permitió al conjunto de nuestra ciudad treparse a lo más alto de la Zona Sur. Así, el equipo dirigido por Martín Pascal llega a Mar del Plata con la responsabilidad y el orgullo de defender la cima.

El encuentro se disputará en el estadio del “Cervecero”, un escenario con historia para Central. Allí supo jugar en el viejo TNA y también en temporadas de Liga Nacional, por lo que el cruce trae recuerdos importantes para la institución.

Quilmes atraviesa un buen presente. El domingo venció a Tomás de Rocamora por 85 a 70 y suma cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Con récord de 16 triunfos y 9 derrotas, el conjunto marplatense se ubica cuarto en la tabla y buscará hacerse fuerte en casa para recortar distancias.

Por su parte, Central viene de una sólida actuación en “La Feliz”, donde superó a Unión de Mar del Plata por 81 a 68, mostrando una muy buena producción colectiva, intensidad defensiva y variantes ofensivas. Esa victoria no solo reafirmó su buen momento, sino que lo catapultó a la punta.

Esta noche, el rojinegro intentará ratificar su condición de líder, sostener su identidad de juego y dar un paso más en su objetivo de mantenerse en lo más alto de la Zona Sur. En un duelo exigente y ante un rival directo, Central pone en juego algo más que un partido: defiende su lugar en la cima.