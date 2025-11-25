Tiradores del Tiro Federal participaron del campeonato nacional de miras abiertas 2025

El evento contó con la participación de tiradores de todo el país, quienes compitieron en diferentes categorías y disciplinas.
Resultados destacados:
- El equipo del Tiro Federal Gualeguaychú, conformado por Hernán Ríos y Néstor Gil, se coronó "Campeón Nacional" en la categoría Rifle tendido miras abiertas Mayores B.
- El equipo conformado por Hernán Ríos, Néstor Gil y Juan Martín Ríos Veronesi del T.F.G. se ubicó en el 4° Puesto en 50m Tendido Mira Abierta.
Resultados individuales:
- Hernán Ríos:
- Sub Campeón Nacional en la categoría Rifle tendido miras abiertas Mayores B.
- Sub Campeón Nacional en la categoría Rifle de quebrar Mayores B.
- Néstor Gil:
- 4° Rifle tendido miras abiertas Mayores B.
- Juan Martín Ríos Veronesi:
- 4° Rifle tendido miras abiertas Junior
- 17° en Rifle de quebrar Junior.