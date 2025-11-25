 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes TIRO DEPORTIVO

Tiradores del Tiro Federal participaron del campeonato nacional de miras abiertas 2025

La Federación Argentina de Tiro (FAT) organizó y fiscalizó el Campeonato Nacional de Miras Abiertas, una de las competencias más importantes del año, que se llevó a cabo con gran éxito los días 22 y 23 de noviembre en el Tiro Federal Argentino.

25 Nov, 2025, 00:10 AM

El evento contó con la participación de tiradores de todo el país, quienes compitieron en diferentes categorías y disciplinas.

 

Resultados destacados:

- El equipo del Tiro Federal Gualeguaychú, conformado por Hernán Ríos y Néstor Gil, se coronó "Campeón Nacional" en la categoría Rifle tendido miras abiertas Mayores B.

- El equipo conformado por Hernán Ríos, Néstor Gil y Juan Martín Ríos Veronesi del T.F.G. se ubicó en el 4° Puesto en 50m Tendido Mira Abierta.

 

Resultados individuales:

- Hernán Ríos:

- Sub Campeón Nacional en la categoría Rifle tendido miras abiertas Mayores B.

- Sub Campeón Nacional en la categoría Rifle de quebrar Mayores B.

- Néstor Gil:

- 4° Rifle tendido miras abiertas Mayores B.

- Juan Martín Ríos Veronesi:

- 4° Rifle tendido miras abiertas Junior

- 17° en Rifle de quebrar Junior.

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores

