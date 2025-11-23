Boca superó 2-0 a Talleres y se metió con autoridad en los cuartos del Clausura

Tras este resultado deportivo, el “Xeneize” clasificó a los cuartos de final, en donde deberá medirse ante Argentinos Juniors.

Los dos goles del elenco comandado por el director técnico Claudio Úbeda fueron realizados por el centro delantero uruguayo Miguel Merentiel.

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, el conjunto de La Boca desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las distintas líneas defensivas de su contrincante, las cuales focalizaron su marca en el aspecto colectivo, pero no lograron neutralizar las individualidades.

En el minuto 28, Boca Juniors abrió el marcador de La Bombonera. El mediocampista Leandro Paredes envió el centro que terminó con el cabezazo preciso de Lautaro Di Lollo.

En el cierre, Talleres tuvo una chance clara para igualar el marcador desde los doce pasos, pero el arquero Agustín Marchesín desvió el peligro del disparo desde los doce pasos, ejecutado por Mateo Valentín Cáceres. De esta manera, el “Xeneize” selló el 1-0 en el tanteador de la primera etapa del duelo.

En el complemento del partido, el elenco local regresó al terreno de juego con la misma actitud ofensiva que demostró durante el primer tiempo y generó diversas oportunidades claras de gol.

A tan solo 20 segundos del arranque del segundo tiempo, Boca Juniors extendió su ventaja en el marcador. El atacante Miguel Merentiel aprovechó una distracción de la defensa de Talleres y mandó la pelota al fondo de la red.

Síntesis

Árbitro: Sebastián Zunino

Estadio: Alberto José Armando.

Boca: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco, Palacios, Paredes, Delgado, Zeballos, Merentiel y Giménez. D.T: Claudio Úbeda.

Talleres: Herrera; Schott, Catalán, Palomino, Navarro, Portilla, Galarza, Ortegoza, Cáceres, Morais y Angulo. D.T: Carlos Tevez.

Gol en el P.T: 28m. Miguel Merentiel (B).

Gol en el S.T: 1m. Miguel Merentiel (B).

Cambios en el S.T: 5m. Federico Girotti por Mateo Valentín Caceres (T); 25m. Tomás Belmonte por Miguel Merentiel (B); 26m. Emanuel Reynoso por Juan Portilla (T); 32m. Ander Herrera por Carlos Palacios (B); 32m. Edinson Cavani por Milton Giménez (B); 38m. Rodrigo Battaglia por Leandro Paredes (B); 38m. Kevin Zenón por Exequiel Oscar Zeballos (B); 40m Nahuel Bustos por Ulises Ortegoza (T); 40m. Emiliano Miguel Chiavassa por Rick Jhonatan Lima Morais (T).

Fuente: Noticias Argentinas

