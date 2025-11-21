Franco Colapinto terminó P16 en la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Las Vegas

En una práctica que fue marcada por la lluvia, que complicó las condiciones y dejó la pista con charcos durante los primeros 30 minutos de la sesión.

Además, el piloto de Mercedes George Russell marcó el mejor tiempo, con un 1:34.054, seguido por el corredor neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, y el piloto de Williams Alexander Albon.

En la recientemente terminada Práctica Libre 3, tanto Colapinto como gran parte de los pilotos tuvieron que ser pacientes: al comenzar la sesión la pista estaba en condiciones muy complicadas, con pocos lugares secos y algunos charcos, por los que muchos decidieron esperar para empezar a rodar.

Así, el argentino salió a la pista tras 32 minutos de práctica y dio una vuelta con las ruedas de lluvia baja, aunque antes de terminarla decidió pasar por el box y cambiar por las gomas blandas, las cuales casi no había probado en los entrenamientos anteriores.

Con un circuito que estaba más seco a cada vuelta el pilarense comenzó a mejorar sus tiempos, al igual que el resto de los competidores: su primer giro fue un 1:45.715, mientras que en su vuelta más rápida de la noche, a un minuto del final, paró el cronómetro en 1:36.305.

En los últimos segundos de la sesión comenzó a caer una llovizna, que fue aumentando en cuanto a intensidad y generó algunos problemas en los pilotos. Uno de los que la sufrieron fue Colapinto, que perdió el control de la parte trasera del auto y tuvo que hacer una efectiva corrección, para evitar que su auto choque contra las barreras de protección que están cerca de la pista.

En las posiciones más altas de la sesión, los líderes fueron cambiando de manera constante, ya que las mejoras graduales de la pista permitían que quien saliera último marcara el mejor tiempo, entre aquellos con autos preparados para competir por los primeros lugares.

La situación más curiosa fue la del equipo McLaren, campeón de constructores y con ambos pilotos disputándose el Mundial de Pilotos, que decidió no tomar riesgos y terminó con ambos corredores en los dos últimos puestos del entrenamiento.

Por su lado, el francés Pierre Gasly dio tan solo 11 vueltas, cinco menos que su compañero Franco Colapinto, y terminó en la décima posición, con un 1:35.562.

Fuente: Noticias Argentinas

