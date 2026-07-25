Ghersetti se despide de Central y jugará una temporada en Italia

Mario Ghersetti culmina una nueva etapa en el Rojinegro. Se va, en principio, por ocho meses a Italia, con el proyecto de jugar durante una temporada y volver pensando en su retiro. "Se me hizo bastante larga, gracias a Dios. Me siento un agradecido y un afortunado de tener equipos que me llamen a los 44 años", comentó el pívot.

Su próximo destino será Bernalda, en la región de Basilicata, donde lo sedujeron con una propuesta luego de insistirle, sumado a que no tenía muchas certezas por parte del equipo rojinegro. "Me querían con muchas ganas y eso me despertó también", afirmó. El 10 de agosto partirá hacia lo que considera su última aventura en el exterior, con el objetivo de disfrutar al máximo lo que podrían ser sus últimos pasos como jugador profesional. Aun así, no tiene dudas de que su último destino será Central Entrerriano, ya que sueña con retirarse en el club de sus amores.

Su paso por Central fue muy significativo y lo recuerda con mucha alegría. Cuenta que, en un principio, no habían armado el plantel pensando en el ascenso y, sin embargo, lograron llegar muy rápido y tener un gran desempeño en la Liga Argentina, donde quedaron segundos en su conferencia. "Es una alegría y un orgullo enorme para mí haber sido parte de lo que es Central, del equipo del cual soy hincha", reafirmó.

"Somos tocados por una varita mágica. Podemos trabajar de jugar a un deporte", es lo que Ghersetti les dice a sus compañeros, remarcando el privilegio que siente al poder vivir del básquet. Cree que la disciplina es un factor fundamental, tanto en el entrenamiento como fuera de la cancha, ya que también se la deben a la gente. Además, asegura que se siente en deuda con quienes apostaron por él, en referencia a los clubes y a los hinchas que siempre lo acompañaron, porque sin ellos no podrían hacer su trabajo.

Más allá de su retiro como jugador, piensa en seguir vinculado al básquet, aunque desde un rol más relajado. Una de las opciones que contempla es desempeñarse como manager de clubes o sociedades de fomento del deporte, que tuvo la oportunidad de estudiar en Italia, aunque descarta ser entrenador.

Se define como alguien muy autocrítico y considera que la deuda pendiente de su carrera fue no haber seguido jugando en la Serie A1 de Italia, a pesar de haber tenido varias oportunidades para continuar en el país europeo.

Por último, dejó un mensaje para el hincha rojinegro: "Solamente gracias. Que apoyen al nuevo equipo que se está formando. Que dejen a la hinchada de Central en lo más alto, como siempre, que desde hace muchos años lo es. Que aprovechen y que disfruten de esta nueva realidad. Que no los abandonen, sobre todo en los momentos de dificultad, que estén ahí porque es lindo ser de Central y que esté en la Liga Argentina".

“Súper” Mario también evocó lo especial que fue acompañar al equipo desde la tribuna y vivirlo como un hincha más, a pesar del sabor amargo de haber quedado afuera en el torneo que luego les daría el ascenso a la Liga Argentina.

El jugador nacido en Chubut, pero adoptado por Gualeguaychú, emprende una nueva aventura dejando la puerta abierta para regresar y ponerle punto final a su carrera con la camiseta rojinegra, donde pudo pertenecer a un grupo humano que permaneció unido tanto en los buenos como en los malos momentos.

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