Suspendido el Juventud Unida–Lanús por incidentes en la previa

El encuentro entre Juventud Unida y Lanús, correspondiente a los octavos de final (vuelta) del Torneo Regional Amateur, no se jugó este domingo en Gualeguaychú debido a serios incidentes ocurridos antes del inicio del partido.

El conflicto se desató con la llegada de la delegación visitante a la ciudad. Lanús se dirigió inicialmente hacia el sector de calle Colombo para ingresar por el gimnasio Lucio Martínez Garbino, acceso que finalmente no iba a ser utilizado, ya que el vestuario asignado al equipo visitante era el que se emplea habitualmente para el fútbol local. Al trasladarse hacia el ingreso por Alsina 60, la delegación recibió insultos por parte de un reducido grupo de hinchas de Juventud Unida.

En ese contexto, uno de los jugadores visitantes se acercó a increpar a los hinchas y ah+i comenzaron los incidentes. La situación escaló rápidamente y los inconvenientes se trasladaron dentro de la institución. Luego se produjo un intercambio de piedrazos entre ambos lados, lo que generó destrozos en la secretaría del club.

Tras lo ocurrido, el árbitro Sebastián López, de la Liga de La Paz, dialogó con La Barra Deportiva y explicó que el partido no se disputó porque “un equipo no se presentó a jugar”, argumentando la existencia de jugadores lesionados, situación que —según indicó— no pudo ser comprobada por el propio juez.

Ahora, el futuro de la serie quedará en manos del Consejo Federal, que dará vista a ambas instituciones y, en base a los informes y descargos correspondientes, definirá cómo continúa la historia de este cruce que terminó empañado por la violencia.

Temas Regional Amateur