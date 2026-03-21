Racing visita a Belgrano en Córdoba, con el objetivo de extender su buen invicto

El encuentro, que está programado para las 22:15, se llevará a cabo en el Estadio Julio César Villagra, El árbitro será Andrés Merlos, que será secundado desde el VAR por Lucas Novelli.

Racing viene de conseguir un sólido triunfo 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, que le permitió llegar a los 15 puntos y escalar hasta la sexta posición de la Zona B. Además, logró extender su invicto a siete partidos, luego del desastroso inicio que había tenido en este Torneo Apertura.

De cara a esta visita al “Pirata Cordobés”, Gustavo Costas mantiene una gran incógnita en la defensa, ya que Marcos Rojo, Marco Di Césare (que ya cumplió con la fecha de sanción) y Nazareno Colombo pelean por un mismo lugar para acompañar en la zaga central a Franco Pardo.

Belgrano, por su parte, es dirigido por Ricardo “Ruso” Zielinski y es uno de los mejores equipos en lo que va de este Torneo Apertura.

El “Pirata Cordobés” sumó 19 puntos en sus primeras 10 presentaciones y ocupa la segunda posición de la Zona B, solo por debajo del sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza.

Posibles formaciones:

Estadio: Julio César Villagra

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Lucas Novelli

Hora: 22:15. TV: TNT Sports Premium

Belgrano (C): Thiago Cardozo; Federico Ricca, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Alcides Benítez; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo o Marcos Rojo, Franco Pardo, Facundo Cannavo; Matko Miljevic, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Duván Vergara, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Fuente: Noticias Argentinas

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