Gualeguaychú presenta el Campeonato Argentino y Selectivo de Canotaje

Este miércoles desde las 19 horas, en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú, se llevará adelante la presentación oficial del Campeonato Argentino y Selectivo de Canotaje, una competencia de gran relevancia que tendrá lugar en la ciudad del 2 al 5 de abril.

El evento contará con la presencia de dirigentes del Club Regatas local, representantes de la Federación Argentina de Canoas y autoridades vinculadas al ámbito internacional, marcando la importancia que ha adquirido la ciudad dentro del calendario del canotaje.

Se prevé la participación de más de 400 deportistas provenientes de distintas provincias, quienes competirán en diversas categorías, incluyendo cadetes, junior, sub 23, senior y master, en pruebas individuales y por equipos, y en las modalidades C1, C2, K1 y K2.

Durante la presentación se darán a conocer aspectos vinculados a la planificación, desarrollo y características de la prueba, que convocará a deportistas de distintos puntos del país y funcionará como instancia selectiva para futuras competencias internacionales.

Además, se brindará información relacionada con el Campeonato Mundial de Canotaje Maratón ICF 2026, en el marco de las proyecciones del deporte a nivel global.

Se espera que, entre el 19 y el 25 de octubre, más de 700 palistas lleguen a Gualeguaychú junto a entrenadores, dirigentes y sponsors, generando un fuerte impacto deportivo, turístico y económico. Sin dudas, será un acontecimiento histórico que posicionará a la ciudad en la escena internacional del canotaje y dejará una huella que perdurará por mucho tiempo.

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