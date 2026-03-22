 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

Central no pudo en Viedma y dejó pasar la chance de ser líder

El rojinegro cayó 78 a 60 ante Deportivo Viedma y no aprovechó la derrota de Provincial para subirse a la cima. Cristian Zenclussen fue el máximo anotador de Central con 12 puntos.

22 Mar, 2026, 01:26 AM
Central cayó en Viedma
Central cayó en Viedma Crédito: Prensa Deportivo Viedma

Central Entrerriano no logró sostener su buen arranque y terminó cayendo con claridad por 78 a 60 frente a Deportivo Viedma, en el segundo partido de su gira por el sur. La derrota le impidió aprovechar el traspié de Provincial ante Pergamino Básquet y treparse a lo más alto de la tabla.

El inicio fue alentador para el equipo dirigido por Martín Pascal. En un primer cuarto de alto goleo, el local comenzó mejor con Lisandro Fernández como referencia, pero el rojinegro reaccionó rápidamente. Con un buen pasaje de Aquiles Montani y un triple de Mario Ghersetti, Central logró tomar una ventaja de ocho puntos (20-12). Sin embargo, Viedma cerró mejor el parcial y dejó el marcador 22-19 para la visita.

El segundo cuarto fue mucho más trabado y con baja efectividad. Ambos equipos estuvieron casi tres minutos sin convertir, hasta que Marcos Panozzo rompió la sequía. Con el correr de los minutos, el local fue creciendo y logró pasar al frente con un triple de Nicolás Lengyel. Central respondió con un bombazo de Cristian “Kiki” Zenclussen para recuperar la ventaja, pero en el cierre los dirigidos por Guillermo Bogliacino, con Luciano Cáceres como estandarte, se fueron al descanso arriba 36-33.

Prensa Deportivo Viedma
Prensa Deportivo Viedma

El quiebre del partido llegó tras el entretiempo. Deportivo Viedma salió decidido y, con dos triples consecutivos de Bernardo Ossella, sacó una diferencia de nueve puntos que comenzó a inclinar la balanza. Aunque Central intentó reaccionar con un parcial de 5-0, el local manejó mejor los tiempos, aumentó su efectividad desde el perímetro y aprovechó los errores ofensivos del rojinegro. Dos nuevos triples de Fernández estiraron la brecha a 56-40, y pese a una leve reacción, Central cerró el tercer cuarto abajo 60-47.

En el último período, Viedma sostuvo su dominio con una alta eficacia en los lanzamientos de larga distancia y llegó a sacar una máxima de 20 puntos (75-55). Con el partido prácticamente resuelto, Pascal rotó el banco pensando en lo que viene. La nota positiva para Central fue el primer triple de Augusto Portela con la camiseta rojinegra.

Fue derrota por 78 a 60 para Central Entrerriano, que dejó pasar una buena oportunidad de alcanzar la punta. Ahora, el equipo cerrará su gira el lunes en La Pampa frente a Pico FC, con la necesidad de volver al triunfo para seguir en la pelea por el primer lugar de la Zona Sur.

 

Prensa Deportivo Viedma
Prensa Deportivo Viedma

 

Ficha técnica:

 

DEPORTIVO VIEDMA

Nicolás Paletta 14, Lisandro Fernández 14, Bernardo Ossela 13, Luciano Cáceres 5, Keiver Marcano 6, (FI), Joaquín Petre 9, Lucas González, Alfredo Ventura 1, Nicolás Lengyel 8, Jeffrey Merchant 8, Matías López, Enzo Lara

Entrenador: Guillermo Bogliacino.

 

CENTRAL ENTRERRIANO

Lautaro Pividori 5 X, Nicolás Reynoso 9, Johu Castillo 8, Aquiles Montani 7, Cristian Zenclussen 12 (FI), Mario Ghersetti 5, Juan Siboldi 4, Cristian Pérez 2, Marcos Panozzo 3, Benjamín Lado 2, Augusto Portela 3.

Entrenador: Martín Pascal.

 

X- Salió por cinco faltas

 

Estadio: Ángel Cayetano Arias

Jueces: Raúl Lorenzo y Martín Pietromónaco.

Progresión: 19 – 22, 36 – 33, 60 – 47, 78 – 60.

Temas

LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso