Independiente cayó ante Instituto y se alejó de la cima de la Zona A en el Torneo Apertura

El único gol del encuentro para el “Rojo” lo convirtió Matías Abaldo, a los 13 minutos del primer tiempo, mientras que para la “Gloria” anotaron Alex Luna, a los 14’, y Giuliano Cerato, a los 34.
Con este resultado, el conjunto de Avellaneda dejó pasar una gran chance de acercarse a los primeros puestos del Grupo A y quedó en la séptima posición con 14 puntos, previo al cruce ante Talleres de Córdoba, el próximo sábado desde las 20:00.
Por su parte, el cuadro cordobés se ubicó en la undécima plaza con 11 unidades y dejó atrás una racha de dos derrotas consecutivas frente a la “T” y Unión de Santa Fe. Ahora, visitará a Boca el domingo 22 de marzo a partir de las 20:00.
Independiente supo golpear primero con una genialidad de Matías Abaldo, quien se sacó un rival de encima y sacó un remate colocado desde el vértice izquierdo del área grande, lejos del alcance del arquero Manuel Roffo.
No obstante, la “Gloria” supo reponerse e igualó rápidamente el marcador con un disparo raso desde fuera del área de Alex Luna, con pasado en el elenco de Avellaneda, y desconcertó a todo el banco de suplentes visitante.
A los 28 minutos, la polémica se hizo presente en Córdoba cuando una sujeción dentro del área dejó sin camiseta al volante del “Rojo” Iván Marcone. El árbitro Nicolás Ramírez aguardó por un llamado del VAR, pero el mismo nunca llegó y el encuentro transcurrió con normalidad, desatando el enojo en todos los integrantes del plantel visitante.
En uno de los mejores momentos de los dirigidos por Gustavo Quinteros en el partido, apareció Giuliano Cerato tras un pase del propio Alex Luna, y una gran acción previa de Jhon Córdoba, para anotar el 2-1 y dar vuelta el resultado.
Ya en el complemento, los “Diablos Rojos” tuvieron, primero en la cabeza de Sebastián Valdéz, a los 2 minutos, y luego en la frente de Gabriel Ávalos, a los 20, la oportunidad de igualar el cotejo, pero ambos remates se fueron apenas desviados.
A partir de allí, Independiente perdió ritmo y no encontró los caminos para volver a lastimar a la defensa de Instituto.
Síntesis:
Estadio: Monumental de Alta Córdoba
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: José Carreras
Instituto: Manuel Roffo; Agustín Massaccesi, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich; Diego Sosa, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Giuliano Cerato; Jhon Córdoba, Franco Jara, Alex Luna. DT: Diego Flores.
Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone. Rodrigo Fernández Cedrés, Ignacio Malcorra; Ignacio Pussetto, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.
Goles en el primer tiempo: 13m. Matías Abaldo (I); 14m. Alex Luna (INS); 34m. Giuliano Cerato (INS).
Cambio en el primer tiempo: Milton Valenzuela por Facundo Zabala (I).
Cambios en el segundo tiempo: 13m. Luciano Cabral por Rodrigo Fernández Cedrés (I); 13m. Matías Fonseca por Franco Jara (INS); 21m. Luca Rafaelli por Jhon Córdoba (INS); 30m. Facundo Valdez por Ignacio Pussetto (I); 30m. Maximiliano Gutiérrez por Matías Abaldo (I); 30m. Leonardo Godoy por Santiago Arias (I); 35m. Nicolás Guerra por Alex Luna (INS); 35m. Juan Ignacio Méndez por Gastón Lodico (INS); Jonathan Galván por Agustín Massaccesi (INS).
Fuente: Noticias Argentinas