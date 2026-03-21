Central Entrerriano busca dar otro golpe en el sur ante Deportivo Viedma

Central Entrerriano afronta esta noche un nuevo desafío en su exigente gira por el sur del país cuando visite a Deportivo Viedma desde las 21:30 horas en el estadio Ángel Cayetano Arias. El encuentro contará con la transmisión de Radio Máxima junto al equipo de La Barra Deportiva.

El conjunto dirigido por Martín Pascal llega entonado tras el valioso triunfo conseguido el jueves en Bahía Blanca ante Villa Mitre, un resultado que le permitió mantenerse firme en la lucha por el primer lugar de la tabla. Con la tranquilidad de tener asegurado, como mínimo, el segundo puesto, el rojinegro no se conforma y va por más.

Central sabe que todavía puede aspirar al número uno, aunque no depende exclusivamente de sí mismo. A la misma hora, en Pergamino, Pergamino Básquet recibirá a Provincial de Rosario en un duelo clave: una derrota de los bonaerenses los mandaría al descenso, mientras que un triunfo rosarino podría encaminarlo definitivamente hacia la cima. En ese contexto, el equipo entrerriano estará atento, buscando aprovechar cualquier tropiezo para dar el salto.

No la tendrá sencilla esta noche. Deportivo Viedma pelea por asegurar su localía en la reclasificación y actualmente se ubica en el octavo puesto con un récord de 16 triunfos y 14 derrotas, igualando la línea de Racing, aunque con ventaja en el desempate por enfrentamientos directos. Además, Centenario de Venado Tuerto acecha desde atrás, por lo que cada partido resulta determinante.

Central, fiel a su estilo, intentará imponer su intensidad defensiva, con presión constante y rápidas transiciones para lastimar a un rival que se hace fuerte en casa. Del otro lado, el equipo dirigido por Guillermo Bogliacino sabe que está ante una oportunidad importante para consolidarse en zona de playoffs.

Se espera un encuentro parejo, físico y de alto voltaje, donde los detalles pueden marcar la diferencia. Central va por otro paso firme en el sur, con la ilusión intacta de terminar en lo más alto.