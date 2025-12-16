Se definieron los torneos de futsal de la liga de fútbol de Gualeguaychú

Sarmiento tricampeón

Con una avasallante victoria, Sarmiento se coronó campeón del Torneo Clausura 2025.

Por un contundente 11 a 3, derrotó a Luchador del Norte en una final que contó con un enorme marco de público y se vivió como una verdadera fiesta en el CEF N°6.

Campeón: Sarmiento

Subcampeón: Luchador del Norte

Goleador del torneo: Alejandro Cepeda

Valla menos vencida: Camioneros

Mejor jugador de la final: Román Erlinch

Goles de Sarmiento (11):

Rodrigo Antúnez: 4 goles

Ulises Farabello: 6 goles

Román Erlinch: 1 gol

Goles de Luchador del Norte (3):

Diego Spandre

Julián Laprovittera

Franco Márquez

Sub 13 – Torneo Clausura Infanto Juvenil

El sábado por la tarde, Juventud Unida se coronó campeón del Torneo Clausura tras imponerse por 7 a 4 frente a Atlanta, campeón del Torneo Apertura.

Los goles de Juventud Unida fueron convertidos por Franco González (3), Bautista Ojeda, Bautista Ramírez, Juan Bautista Razzetto y Constantino Falcón.

Para Atlanta, anotaron Giovanni Ponce de León (3) y Alfredo Castro.

Campeón: Juventud Unida

Subcampeón: Atlanta

Goleador: Giovanni Ponce de León (Atlanta)

Valla menos vencida: Atlanta

Mejor jugador del partido: Bautista Ojeda

SUB 17 – Flamengo campeón del Torneo Infanto Juvenil

Flamengo se consagró campeón del Torneo Clausura Infanto Juvenil Sub 17 tras imponerse por 6 a 1 frente a Defensores del Sur, campeón del Torneo Apertura. En lo que fue su primer torneo, el conjunto de Flamengo logró un histórico título.

El gol de Defensores del Sur fue convertido por Román Cabelier, mientras que para Flamengo anotaron Martín Colombo (2), Simón Rebora (2), Agustín Pacin (1) y Juan Martínez (1).

Campeón: Flamengo

Subcampeón: Defensores del Sur

Goleadores del torneo: Fausto Acosta, Eric Bernigaud

Valla menos vencida: Juventud Unida – Stefano Fernández

Mejor jugador: Simón Rebora

Temas Futsal Liga Departamental