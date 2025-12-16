Se definieron los torneos de futsal de la liga de fútbol de Gualeguaychú

Sarmiento tricampeón
Con una avasallante victoria, Sarmiento se coronó campeón del Torneo Clausura 2025.
Por un contundente 11 a 3, derrotó a Luchador del Norte en una final que contó con un enorme marco de público y se vivió como una verdadera fiesta en el CEF N°6.
Campeón: Sarmiento
Subcampeón: Luchador del Norte
Goleador del torneo: Alejandro Cepeda
Valla menos vencida: Camioneros
Mejor jugador de la final: Román Erlinch
Goles de Sarmiento (11):
Rodrigo Antúnez: 4 goles
Ulises Farabello: 6 goles
Román Erlinch: 1 gol
Goles de Luchador del Norte (3):
Diego Spandre
Julián Laprovittera
Franco Márquez
Sub 13 – Torneo Clausura Infanto Juvenil
El sábado por la tarde, Juventud Unida se coronó campeón del Torneo Clausura tras imponerse por 7 a 4 frente a Atlanta, campeón del Torneo Apertura.
Los goles de Juventud Unida fueron convertidos por Franco González (3), Bautista Ojeda, Bautista Ramírez, Juan Bautista Razzetto y Constantino Falcón.
Para Atlanta, anotaron Giovanni Ponce de León (3) y Alfredo Castro.
Campeón: Juventud Unida
Subcampeón: Atlanta
Goleador: Giovanni Ponce de León (Atlanta)
Valla menos vencida: Atlanta
Mejor jugador del partido: Bautista Ojeda
SUB 17 – Flamengo campeón del Torneo Infanto Juvenil
Flamengo se consagró campeón del Torneo Clausura Infanto Juvenil Sub 17 tras imponerse por 6 a 1 frente a Defensores del Sur, campeón del Torneo Apertura. En lo que fue su primer torneo, el conjunto de Flamengo logró un histórico título.
El gol de Defensores del Sur fue convertido por Román Cabelier, mientras que para Flamengo anotaron Martín Colombo (2), Simón Rebora (2), Agustín Pacin (1) y Juan Martínez (1).
Campeón: Flamengo
Subcampeón: Defensores del Sur
Goleadores del torneo: Fausto Acosta, Eric Bernigaud
Valla menos vencida: Juventud Unida – Stefano Fernández
Mejor jugador: Simón Rebora