Central Entrerriano va por la revancha ante Racing en Avellaneda

Central Entrerriano afrontará este miércoles un exigente compromiso como visitante cuando enfrente a Racing de Avellaneda, en el marco de una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquetbol. El encuentro se disputará desde las 20:30 en el Centro Deportivo Racing Club y contará con la transmisión de Radio Máxima.

El equipo dirigido por Martín Pascal llega en un gran momento, con siete victorias consecutivas que lo posicionan muy cerca de Gimnasia de La Plata, actual escolta de Provincial en la zona sur y rival al que enfrentará el próximo miércoles en el José María Bértora. Este presente positivo ilusiona al rojinegro, que buscará extender su racha y tomarse revancha ante un rival que supo complicarlo.

Racing, conducido por Juan Pablo Boadaz, viene de caer el martes ante La Unión de Colón por 76 a 72 en tiempo suplementario. A pesar de su récord negativo —nueve victorias y once derrotas— que lo ubica en el décimo lugar de la tabla, el conjunto de Avellaneda es el único que logró vencer a Central en el José María Bértora, por lo que el duelo tiene un condimento especial.

En cuanto a las buenas noticias para Central, en el último partido volvió a sumar minutos Mario Ghersetti, ya recuperado del desgarro que lo marginó durante dos semanas, mientras que Nicolás Reynoso continúa adaptándose al uso de la máscara y ganando mayor protagonismo en cancha.

Con realidades distintas pero con antecedentes recientes que prometen un partido intenso, Central Entrerriano buscará imponer su momento y quedarse con una victoria clave fuera de casa.