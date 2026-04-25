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River recibe a Aldosivi, en busca de la recuperación tras la dura caída en el Superclásico

River recibirá este sábado a Aldosivi, por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita recuperarse luego del duro golpe que representó la derrota ante Boca en el Superclásico.

25 Abr, 2026, 01:33 AM

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.

River llega a este encuentro de capa caída, luego de caer 1-0 en el Superclásico ante Boca, que se impuso gracias al gol de penal del mediocampista Leandro Paredes.

Pese a la derrota, el conjunto “Millonario”, que es dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, se mantiene segundo en la Zona B a solo cuatro puntos del líder, que es Independiente Rivadavia de Mendoza, y ya tiene asegurada la clasificación a los playoffs de este Torneo Apertura.

De cara a este encuentro, River no podrá contar con varias de sus figuras, como el arquero Franco Armani, los mediocampistas Fausto Vera y Juan Fernando Quintero y el delantero Sebastián Driussi, quienes arrastran diferentes lesiones.

Aldosivi, por su parte, es uno de los peores equipos en lo que va del 2026 en la Primera División del fútbol argentino.

El “Tiburón” está penúltimo en la Zona B con solo siete unidades y es uno de los dos equipos, junto a Deportivo Riestra, que todavía no pudo ganar.

En la última fecha el equipo marplatense estuvo muy cerca de conseguirlo ante Racing, pero la “Academia” logró llegar a la igualdad en los últimos minutos.

 

Posibles formaciones:

Estadio: Monumental

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Nicolás Lamolina

Hora: 21:30. TV: TNT Sports Premium

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Aldosivi: Axel Werner; Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya; Lucas Rodríguez, Martín García, Esteban Rolón, Rodrigo González; Felipe Anso, Agustín Palavecino; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

 

Fuente: Noticias Argentinas

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