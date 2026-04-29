Platense derrotó a Independiente Santa Fe por 2 a 1 y está en zona de clasificación en la Copa Libertadores 2026

el equipo argentino se impuso utilizando el juego aéreo como arma, por los cabezazos goleadores del delantero Tomás Nasif y el defensor Mateo Mendía, a los 11 y 17 minutos de la segunda parte. El descuento fue convertido por el mediocampista Franco Fagúndez, en el cuarto minuto de descuento del segundo tiempo.

Con el triunfo, el “Calamar” se mantuvo en la segunda posición del grupo E, con seis puntos, mientras que la visita cerrará la fecha en el último lugar, con apenas un punto.

En la próxima jornada, el equipo que dirige Walter Zunino deberá enfrentar a Peñarol de Uruguay como local, el jueves 7 de mayo a las 19:00, mientras que el equipo colombiano será local de Corinthians de Brasil, el miércoles 6 a partir de las 21:30.

La primera llegada del partido fue del local, a los cuatro minutos, con un buen desborde por derecha del delantero Tomás Nasif y centro atrás, que hubiera sido empujado al gol por el atacante Kevin Retamar, aunque el arquero Andrés Mosquera le adivinó las intenciones y se quedó con el pase atrás.

A los 26 minutos, Nasif tuvo dos oportunidades de cabeza: luego de un centro desde la derecha del extremo Guido Mainero, su primer cabezazo salió alto y bombeado y le permitió elevarse nuevamente, buscando bajar la pelota para el remate del volante Franco Zapiola, quien no pudo darle potencia al frentazo, que fue desviado por un defensor.

En 33 minutos de la primera mitad, un buen pase largo por derecha habilitó la subida del lateral Tomás Silva, que estuvo a pocos centímetros de alcanzar a puntear la pelota ante el achique de Mosquera, que pudo contener la pelota.

Tres minutos más tarde, Mainero recibió un pase filtrado por el costado derecho y, ante el mal cálculo del defensor Christian Mafla, quedó libre por la banda y sacó un disparo potente, que impactó en el poste izquierdo de Mosquera.

A los 42 minutos, un tiro libre al área permitió el cabezazo de Retamar, que salió bajo y al segundo palo, aunque el guardameta de la visita volvió a imponerse con otra gran atajada.

Cuando iban dos minutos de descuento de la primera mitad, un centro desde la izquierda de Zapiola habilitó un nuevo cabezazo de Retamar al segundo poste, que llevó menos potencia que en la ocasión anterior y fue detenido, una vez más, por el arquero colombiano.

El local abrió el marcador en su primera llegada del complemento, a los 11 minutos, mediante un centro bombeado al segundo palo de Mainero hacia el costado derecho para Nasif, que metió un cabezazo excelente, el cual entró potente y pegado al poste derecho de Mosquera, que esta vez no se pudo imponer.

Solo seis minutos más tarde, un nuevo centro de Guido Mainero, al segundo palo aprovechando un tiro de esquina, permitió que el defensor Mateo Mendía se eleve en el aire, en soledad, y remate de cabeza con el parietal izquierdo, poniendo la pelota nuevamente contra el caño derecho de Mosquera.

A los 29 minutos, después de una buena jugada individual de Mainero, Zapiola recibió libre sobre el costado izquierdo y sacó un buen zurdazo, alto por el primer palo, que el guardameta de la visita pudo desviar por encima del travesaño.

La visita tuvo su llegada más clara del partido a los 37 minutos de la segunda etapa, con un tiro libre jugado en corto y rematado por el mediocampista Omar Fernández desde el borde del área, quien sacó un disparo muy potente que se fue a centímetros del ángulo derecho del arquero del “Calamar”.

En el cuarto minuto de descuento, el volante Franco Fagúndez aprovechó un rebote dentro del área rival y definió con el empeine, para el descuento final.

Síntesis:

Estadio: Ciudad de Vicente López.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

VAR: Reyes Soto (Venezuela).

Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez; Guido Mainero, Kevin Retamar, Franco Zapiola; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Franco Fagúndez, Kilian Toscano; Luis Palacios, Hugo Rodallega, Omar Fernández. DT: Pablo Repetto.

Goles en el segundo tiempo: 11m. Tomás Nasif (P), 17m. Mateo Mendía (P); 49m. Franco Fagúndez (I).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Martín Barrios por Iván Gómez (P) y Juan Quintero por Víctor Moreno (I); 25m. Jader Obrian por Luis Palacios (I), 30m. Jhojan Torres por Kilian Toscano (I) y Nahuel Bustos por Hugo Rodallega (I); Gonzalo Lencina por Tomás Nasif (P), 36m. Santiago Dalmasso por Kevin Retamar (P), 42m. Celías Ingenthron por Franco Zapiola (P) y Bautista Merlini por Guido Mainero (P); 43m. Alexis Zapata por Daniel Torres (I).

Fuente: Noticias Argentinas

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