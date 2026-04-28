 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes TIRO DEPORTIVO

Los resultados de la primera fecha de tiro deportivo

Los días 25 y 26 de abril se llevó a cabo la primera fecha del Ranking Nacional de Miras Abiertas 2026, en el marco del calendario oficial de la Federación Argentina de Tiro.

28 Abr, 2026, 16:59 PM

La competencia se desarrolló de manera simultánea en distintas sedes del país, entre ellas Alta Gracia, Río Tercero, Olavarría, Quilmes, Rosario del Tala, San Carlos y Conrado Villegas, reuniendo a tiradores de diversas federaciones y clubes en disciplinas como 10 metros rifle de aire de quebrar y 50 metros rifle tendido, tanto en mira abierta como telescópica.

En lo que respecta a la participación del Tiro Federal Gualeguaychú, se registraron destacadas actuaciones a nivel nacional. Entre los resultados destacados, Néstor Gil se ubicó en el 2° puesto en 50 metros rifle tendido mira abierta, categoría Mayor A. En la misma línea, Hernán Ríos alcanzó el 2° puesto en 10 metros rifle de aire de quebrar, categoría Mayor B, de esta manera ambos tiradores lograron posicionarse como subcampeones en sus categorías.

Asimismo, Ariel Villanueva obtuvo el 3° puesto en 50 metros rifle tendido mira abierta, categoría Mayor B. Por su parte, Juan Martín Ríos Veronesi tuvo una activa participación en categoría Junior Mayor, donde obtuvo el 5° puesto en 50 metros rifle tendido mira abierta y el 14° puesto en 10 metros rifle de aire de quebrar.

Por otra parte, en el ámbito provincial, se disputó la segunda fecha del Ranking Entrerriano de Tiro Deportivo, organizada y fiscalizada por la Federación Entrerriana de Tiro, en las instalaciones del Tiro Federal de Rosario del Tala.

En esta competencia, los representantes del Tiro Federal Gualeguaychú volvieron a destacarse con importantes resultados: Néstor Gil, quien obtuvo el 1° puesto en 50 metros rifle tendido mira abierta, categoría Mayor, y el 1° puesto en pistola 22 deportiva, además del 2° puesto en pistola .22 estándar y el 3° puesto en pistola neumática.

Asimismo, Juan Martín Ríos Veronesi logró el 1° puesto en 50 metros rifle tendido mira abierta, categoría Cadete Mayor, y el 5° puesto en 10 metros rifle de aire de quebrar.

Por su parte, Abelardo Herrero alcanzó el 1° puesto en pistola .22 estándar y el 2° puesto en pistola neumática.

En tanto, Hernán Ríos obtuvo el 2° puesto en 50 metros rifle mira telescópica y el 5° puesto en 10 metros rifle de aire de quebrar, categoría Hombre Mayor.

Finalmente, Ariel Villanueva se ubicó en el 2° puesto en pistola grueso calibre 11.25, además de lograr el 4° puesto en pistola grueso calibre 9 mm y el 4° puesto en pistola .22 deportiva.

De esta manera, el Tiro Federal Gualeguaychú continúa consolidando su protagonismo tanto a nivel nacional como provincial, con destacadas actuaciones y múltiples presencias en los podios, reflejando el compromiso y el nivel competitivo de sus tiradores.

Temas

TIRO DEPORTIVO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso