Los resultados de la primera fecha de tiro deportivo

La competencia se desarrolló de manera simultánea en distintas sedes del país, entre ellas Alta Gracia, Río Tercero, Olavarría, Quilmes, Rosario del Tala, San Carlos y Conrado Villegas, reuniendo a tiradores de diversas federaciones y clubes en disciplinas como 10 metros rifle de aire de quebrar y 50 metros rifle tendido, tanto en mira abierta como telescópica.

En lo que respecta a la participación del Tiro Federal Gualeguaychú, se registraron destacadas actuaciones a nivel nacional. Entre los resultados destacados, Néstor Gil se ubicó en el 2° puesto en 50 metros rifle tendido mira abierta, categoría Mayor A. En la misma línea, Hernán Ríos alcanzó el 2° puesto en 10 metros rifle de aire de quebrar, categoría Mayor B, de esta manera ambos tiradores lograron posicionarse como subcampeones en sus categorías.

Asimismo, Ariel Villanueva obtuvo el 3° puesto en 50 metros rifle tendido mira abierta, categoría Mayor B. Por su parte, Juan Martín Ríos Veronesi tuvo una activa participación en categoría Junior Mayor, donde obtuvo el 5° puesto en 50 metros rifle tendido mira abierta y el 14° puesto en 10 metros rifle de aire de quebrar.

Por otra parte, en el ámbito provincial, se disputó la segunda fecha del Ranking Entrerriano de Tiro Deportivo, organizada y fiscalizada por la Federación Entrerriana de Tiro, en las instalaciones del Tiro Federal de Rosario del Tala.

En esta competencia, los representantes del Tiro Federal Gualeguaychú volvieron a destacarse con importantes resultados: Néstor Gil, quien obtuvo el 1° puesto en 50 metros rifle tendido mira abierta, categoría Mayor, y el 1° puesto en pistola 22 deportiva, además del 2° puesto en pistola .22 estándar y el 3° puesto en pistola neumática.

Asimismo, Juan Martín Ríos Veronesi logró el 1° puesto en 50 metros rifle tendido mira abierta, categoría Cadete Mayor, y el 5° puesto en 10 metros rifle de aire de quebrar.

Por su parte, Abelardo Herrero alcanzó el 1° puesto en pistola .22 estándar y el 2° puesto en pistola neumática.

En tanto, Hernán Ríos obtuvo el 2° puesto en 50 metros rifle mira telescópica y el 5° puesto en 10 metros rifle de aire de quebrar, categoría Hombre Mayor.

Finalmente, Ariel Villanueva se ubicó en el 2° puesto en pistola grueso calibre 11.25, además de lograr el 4° puesto en pistola grueso calibre 9 mm y el 4° puesto en pistola .22 deportiva.

De esta manera, el Tiro Federal Gualeguaychú continúa consolidando su protagonismo tanto a nivel nacional como provincial, con destacadas actuaciones y múltiples presencias en los podios, reflejando el compromiso y el nivel competitivo de sus tiradores.

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