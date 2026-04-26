Juventud Unida defiende la punta en una jornada cargada de duelos importantes

El fútbol departamental vivirá este domingo una intensa jornada con la disputa de la cuarta fecha del Torneo Apertura “Eduardo Barbosa”, que tendrá acción completa desde las 16 horas en Primera División, con encuentros determinantes tanto en la pelea por la punta como en la lucha por salir del fondo.

El partido más atractivo estará en el estadio municipal, donde el único líder, Juventud Unida, pondrá en juego su puntaje ideal enfrentando a La Vencedora. El Decano intentará sostener su andar perfecto ante un rival siempre competitivo, dirigido por Mario Maciel, que cuenta con jugadores de experiencia y se hace fuerte en su casa.

En paralelo, el escolta e invicto Central Larroque también tendrá un compromiso exigente cuando visite a Juventud Urdinarrain en el estadio Juan Jorge Stauber. El conjunto rojo sabe que no puede dejar puntos en el camino si quiere seguir de cerca al líder.

Otro de los focos estará en Villa María, donde Unión del Suburbio recibirá a Deportivo Urdinarrain, en un duelo que promete paridad entre dos equipos que buscan consolidarse en la tabla.

Además, habrá expectativa por el debut de Norberto Raúl Acosta como entrenador de Deportivo, El “Beto” comenzará su segunda etapa en el conjunto azul.

En el estadio Julio Colazzo, Central Entrerriano irá por su primera victoria en el certamen cuando reciba a Pueblo Nuevo. El rojinegro todavía no ha podido ganar y necesita sumar de a tres ante un rival irregular, pero peligroso.

Por su parte, en el estadio Eduardo Barbosa, Defensores del Oeste, entonado tras su triunfo en el clásico, será local frente a Independiente, buscando ratificar su levantada. En tanto, en cancha de Sporting, Camioneros y Sarmiento protagonizarán un duelo entre equipos que aún no lograron imponerse en el torneo y necesitan urgente sumar.

En la divisional B, correspondiente al Torneo “Luis Gauna”, la fecha se completará con tres encuentros: en Villa Paranacito, Isleños Independientes recibirá a Sporting; en cancha de Sarmiento, Defensores del Sur será local ante Deportivo Urdinarrain; y en Pueblo Belgrano, Black River se medirá con Sportivo Larroque.

La jornada ya tuvo sus primeros adelantos el sábado, con la victoria de Juvenil del Norte por 3 a 1 sobre Atlético Sur y el triunfo de Cerro Porteño por 2 a 1 frente a Sud América, marcando el inicio de un fin de semana cargado de fútbol en el ámbito departamental.

Toda la programación de la cuarta fecha:

Torneo Eduardo Barbosa

16:00 hs

Estadio Municipal

La Vencedora – Juventud Unida

Mario Urriste

Unión del Suburbio – Deportivo Urdinarrain

Juan Jorge Stauber

Juventud Urdinarrain – Central Larroque

Eduardo Barbosa

Defensores del Oeste – Independiente

Julio Colazzo

Central Entrerriano – Pueblo Nuevo

Edgardo Peterola Paez (Sporting)

Camioneros – Sarmiento

Torneo Luis Gauna

Jugaron el sábado:

Cerro Porteño 2 (Luciano Pereyra) vs Sud América 1 (Iván Ojeda)

Juvenil del Norte 3 (Maximiliano Sosa, Rodrigo Dargains y Oliver Aguilar) vs Atlético Sur 1 (Ramiro Nissero)

Juegan hoy:

José "Toto" Gallop

Defensores del Sur vs Deportivo Gurises

Vicente Procura

Black River vs Sportivo Larroque

Carlos Tripp Villa Paranacito

Isleños Independientes vs Sporting

Temas FÚTBOL DEPARTAMENTAL