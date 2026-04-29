Lanús venció a Liga de Quito y volvió a zona de clasificación en la Copa Libertadores

El único gol del partido fue convertido por el mediocampista Agustín Cardozo, a los 28 minutos de la segunda mitad.

El triunfo deja al equipo que dirige Mauricio Pellegrino en el segundo lugar del grupo con seis unidades, mientras que la visita encabeza la zona con la misma cantidad de puntos, pero mayor diferencia de gol.

En la próxima fecha, el “Granate” deberá visitar la altura del Always Ready boliviano, el martes 5 de mayo a las 21:30, mientras que el conjunto ecuatoriano jugará como visitante con Mirassol de Brasil, el jueves 7 a partir de las 19:00.

El partido tuvo un claro dominio local desde los primeros minutos. El primer acercamiento llegó a los cuatro del primer tiempo, con una recuperación alta y posterior remate desde la banda derecha de Eduardo Salvio, que terminó en las manos del arquero Gonzalo Valle.

Cinco minutos después, Salvio volvió a probar de lejos por la misma banda y Valle volvió a despejar hacia su costado derecho. La más clara del primer tiempo fue a los 30 minutos, cuando el enganche Marcelino Moreno controló y remató de volea desde fuera del área: su tiro dio en el travesaño.

A los 34, un tiro libre cerca del vértice derecho ejecutado por Salvio pegó en la barrera y se fue cerca del poste izquierdo de Valle.

En el complemento, la visita reaccionó y tuvo su primera chance a los 14 minutos, con un remate bajo al primer palo del delantero brasileño Deyverson que fue contenido por el arquero Nahuel Losada. A los 27, Deyverson conectó de volea tras dejarla picar en una jugada larga, pero el remate se fue ancho por el palo derecho de Losada.

El Granate abrió el marcador a los 28 minutos: un centro desde la derecha de Marcelino Moreno llegó al segundo palo para la llegada de Agustín Cardozo, que apareció libre de marca y definió de volea con el borde interno del pie, contra el palo para el 1-0.

A los 34, Yerlin Quiñonez avanzó por izquierda, recortó hacia adentro y remató con potencia buscando el ángulo derecho de Losada; el defensor José Canale puso la cabeza y desvió la pelota. Cuatro minutos después, Moreno intentó estirar la ventaja con un remate a media altura que Valle despejó al córner.

Lanús administró la diferencia hasta el final y consiguió un triunfo valioso en su camino por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Síntesis:

Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Árbitro: José Cabero (Chile).

VAR: Juan Lara (Chile).

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Lucas Besozzi; Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Leonel Quiñonez, Gian Allala, Luis Segovia; José Quintero, Jesús Pretell, Gabriel Villamil, Yerlin Quiñonez; Rodney Redes, Jeison Medina, Deyverson. DT: Tiago Nunes.

Gol en el segundo tiempo: 28m. Agustín Cardozo (La).

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Dylan Aquino por Lucas Besozzi (La) y Yoshan Valois por Ramiro Carrera (La), 22m. Agustín Cardozo por Felipe Peña Biafore (La) y Matías Sepúlveda por Eduardo Salvio (La); 27m. Cristian Tobar por Rodney Redes (Li), Ruddy Mina por Deyverson (Li) y Michael Estrada por Jeison Medina (Li); 35m. Franco Watson por Marcelino Moreno (La).

Fuente: Noticias Argentinas

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