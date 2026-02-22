Banfield goleó 3-0 a Newell´s y se metió en puestos de clasificación a los playoffs

Los goles del “Taladro” los hicieron los delanteros Tiziano Perrotta por duplicado y Mauro Méndez, todos en el complemento.

Luego de lo que fue un primer tiempo sin goles, el “Taladro” pudro abrir el marcador en el inicio del complemento, cuando Perrotta cumplió con la ley de dos cabezazos en el área es igual a gol.

El primero que se impuso en las alturas fue su compañero de delantera Mauro Méndez, mientras que Perrotta solo tuvo que conectar con un potente testazo en el borde del área chica.

Cuando transcurrían 22 minutos de la segunda mitad, Méndez estiró la ventaja al definir tras una gran acción individual.

Fue el mismo Perrotta quien se encargó de convertir el resultado en goleada, cuando estampó el 3-0 con un muy potente cabezazo solo cinco minutos después luego de un gran centro del mediocampista Luciano López.

Esta goleada le permitió a Banfield llegar a los siete puntos, para escalar al octavo lugar de la Zona B y meterse en puestos de clasificación a los playoffs. Newell´s, por su parte, se hunde cada vez más, ya que está último en la Zona A con solo dos unidades y es uno de los pocos equipos que todavía no ganó en este Torneo Apertura.

En la próxima fecha Banfield tendrá una dura visita al Monumental ante River, mientras que Newell´s recibirá en Rosario a Estudiantes de La Plata.

Síntesis:

Estadio: Florencio Sola

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Salomé Di Iorio

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Danilo Arboleda, Santiago López; Lisandro Piñero, Nacho Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Newell´s: Gabriel Arias; Gabriel Risso, Oscar Salomón, Saúl Salcedo, Armando Méndez; Walter Núñez, Rodrigo Herrera, Marcelo Esponda, Jerónimo Gómez Mattar; Ignacio Ramírez y Michael Hoyos. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Goles en el segundo tiempo: 7m. Tiziano Perrotta, 22m. Mauro Méndez y 27m. Tiziano Perrotta (B).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Tomás Adoryan por Lautaro Villegas y David Zalazar por Lautaro Gómez (B), 13m. Franco Orozco por Marcelo Esponda (N), 29m. Facundo Guch por Jerónimo Gómez Mattar, Luciano Herrera por Walter Núñez y David Sotelo por Michael Hoyos (N), 32m. Neyder Moreno por Lisandro Piñero (B), 34m. Federico Anselmo por Tiziano Perrotta (B) y 36m. Rodrigo Auzmendi por Mauro Méndez (B).

Fuente: Noticias Argentinas

