Talleres le ganó a Rosario Central por la mínima y se acerca a la punta de la zona A

Así, el conjunto cordobés alcanzó la cuarta posición del grupo A, con 10 puntos, mientras que el elenco que dirige Jorge Almirón quedó en la quinta posición de la zona B, con ocho unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Carlos Tévez visitará a Central Córdoba, el martes 24 de febrero a las 19:45, mientras que el “Canalla” será visitante de Gimnasia La Plata, el miércoles 25 a partir de las 17:00.

La primera llegada del partido fue del local, a los cuatro minutos, con un intento de córner olímpico del astro Ángel Di María, que salió bajo, al primer palo, y fue desviado por el defensor Matías Catalán.

A los 13 minutos, un centro desde la izquierda al segundo palo habilitó a Di María, que controló con el pecho y disparo desde el área chica, aunque remató incomodó y su tiro se fue ancho.

La primera situación de peligro del conjunto cordobés fue a los 26 minutos, con una recuperación alta del delantero Valentín Dávila, que subió desde el medio hacia la derecha y remató bajo al primer palo, con un tiro contenido por el arquero Jeremías Ledesma.

A los 38 minutos, Di María recibió un pase largo por la banda izquierda y, libre de marca, avanzó hasta el vértice del área, para sacar un zurdazo letal que dio en el ángulo izquierdo del arquero Guido Herrera y se fue desviado.

La “T” abrió el marcador a los 41 minutos, cuando un rebote dejó mano a mano por el costado izquierdo del área a Ronaldo Martínez, que remató alto con mucha potencia y puso el 1-0.

El segundo tiempo no tuvo llegadas hasta los 17 minutos, con un remate cruzado desde el borde derecho del área del mediocampista Franco Ibarra, que se desvió y se fue cerca del segundo palo.

Un minuto después, un córner de Di María llegó al segundo poste para el cabezazo del delantero Alejo Veliz, que definió suave y permitió la tapada de Herrera.

A los 20 minutos, “Fideo” avanzó de derecha hacia el medio y sacó un buen remate bajo y cargado de potencia, que Guido Herrera pudo desviar sobre su palo derecho en la mejor atajada de la noche.

En 33 minutos, el volante Giovanni Cantizano controló en el costado izquierdo del área y disparó buscando el primer palo, con un tiro a media altura que detuvo el arquero de Talleres.

Siete minutos después, un pase filtrado de Di María rompió líneas para dejar mano a mano al delantero Enzo Copetti, que no pudo vencer a Herrera con un disparo alto, contenido en dos tiempos por el guardameta de 33 años.

En el sexto minuto de descuento, Di María intentó con un tiro libre sobre el costado derecho del área, el cual salió bajo y desviado por poco, por el primer poste.

Síntesis:

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Silvio Trucco.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Julián Fernández, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Ángel Di María; Enzo Copetti, Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Talleres: Guido Herrera; Alex Vigo, Matías Catalán, Santiago Fernández, Augusto Schott; Mateo Cáceres, Juan Sforza, Matías Galarza, Ulises Ortegoza; Valentín Dávila, Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tévez.

Gol en el primer tiempo: 41m. Ronaldo Martínez (T).

Cambios en el segundo tiempo: 19m. Alexis Soto por Agustín Sandez (R); Martín Río por Mateo Cáceres (T) y Rick Morais por Valentín Dávila (T); 30m. Giovanni Cantizano por Alejo Veliz (R); 36m. José Luis Palomino por Alex Vigo (T) y Diego Valoyes por Ronaldo Martínez (T), 45m. Giovanni Baroni por Matías Galarza (T); 48m. Fabricio Oviedo por Enzo Copetti (R).

