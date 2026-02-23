Mariano Martinelli y Mateo Zapata ganaron el torneo de pádel en 6ta categoría

El complejo Point Pádel fue escenario este fin de semana de un atractivo torneo de sexta categoría de pádel, que coronó como campeones a la dupla integrada por Mariano Martinelli y Mateo Zapata.

Los larroquenses tuvieron un recorrido sólido a lo largo de la competencia y lo ratificaron en la final, donde superaron a Ignacio Flores y Nelson Landini por 6-1 y 7-5, mostrando contundencia en el primer set y carácter para cerrar el segundo tras un trámite más equilibrado.

El camino al título no fue sencillo. En los cuartos de final, Martinelli y Zapata vencieron a Francisco Vilches y Jorge Balbis por 7-5 y 6-2, en un encuentro donde marcaron diferencias en los momentos claves. Luego, en semifinales, elevaron aún más su nivel y derrotaron con claridad a la dupla de Gonzalo Zapata y Marcelo Godoy, de Ceibas, por 6-2 y 6-2.

Ya en la definición, la experiencia y el juego agresivo desde el fondo de la cancha fueron determinantes para inclinar la balanza a su favor frente a Flores y Landini. Con este triunfo, Martinelli y Zapata se consagraron campeones y cerraron un fin de semana perfecto en las canchas de Point Pádel.

