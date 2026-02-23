 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Padel

Mariano Martinelli y Mateo Zapata ganaron el torneo de pádel en 6ta categoría

Los larroquenses se quedaron con el torneo de sexta categoría tras vencer en la final a Flores y Landini en sets corridos.

23 Feb, 2026, 15:50 PM

El complejo Point Pádel fue escenario este fin de semana de un atractivo torneo de sexta categoría de pádel, que coronó como campeones a la dupla integrada por Mariano Martinelli y Mateo Zapata.

Los larroquenses tuvieron un recorrido sólido a lo largo de la competencia y lo ratificaron en la final, donde superaron a Ignacio Flores y Nelson Landini por 6-1 y 7-5, mostrando contundencia en el primer set y carácter para cerrar el segundo tras un trámite más equilibrado.

El camino al título no fue sencillo. En los cuartos de final, Martinelli y Zapata vencieron a Francisco Vilches y Jorge Balbis por 7-5 y 6-2, en un encuentro donde marcaron diferencias en los momentos claves. Luego, en semifinales, elevaron aún más su nivel y derrotaron con claridad a la dupla de Gonzalo Zapata y Marcelo Godoy, de Ceibas, por 6-2 y 6-2.

Ya en la definición, la experiencia y el juego agresivo desde el fondo de la cancha fueron determinantes para inclinar la balanza a su favor frente a Flores y Landini. Con este triunfo, Martinelli y Zapata se consagraron campeones y cerraron un fin de semana perfecto en las canchas de Point Pádel.

Padel

