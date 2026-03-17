Suspendida la jornada del martes de la Copa Gualeguaychú por el mal clima

La jornada de este martes de la Copa Gualeguaychú no podrá disputarse como estaba prevista. Desde la Liga Departamental de Fútbol se informó la suspensión de los dos partidos correspondientes a los cuartos de final, como consecuencia de las malas condiciones climáticas que afectan a la ciudad.

Los encuentros que debían jugarse eran el cruce entre Central Entrerriano y Sarmiento, programado para las 20 horas, y el duelo entre Unión del Suburbio y Social y Deportivo San Antonio, que iba a disputarse desde las 22. Ambos compromisos fueron reprogramados para el jueves 19 de marzo, manteniendo los mismos horarios.

Por su parte, la programación prevista para este miércoles se mantiene sin modificaciones. A las 20 horas se enfrentarán Juventud Unida y La Vencedora, mientras que a las 22 será el turno del choque entre Pueblo Nuevo y Defensor del Oeste.

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