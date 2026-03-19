 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes Basquet Liga Argentina

Central Entrerriano inicia la gira más exigente por el sur en Bahía Blanca

El rojinegro visita esta noche a Villa Mitre en Bahía Blanca desde las 21, en el inicio de una seguidilla clave que puede definir su posición de cara a los playoffs. Será transmisión de Radio Máxima junto al equipo de La Barra Deportiva.

19 Mar, 2026, 01:30 AM
Crédito: Damián Cáceres

Central Entrerriano comienza este jueves una de las etapas más determinantes de la temporada con el arranque de su gira por el sur del país. El conjunto dirigido por Martín Pascal enfrentará desde las 21 a Villa Mitre en Bahía Blanca, en el estadio José Martínez, con transmisión de Radio Máxima junto al equipo de La Barra Deportiva.

El rojinegro afronta el tramo más exigente del torneo, con tres compromisos consecutivos fuera de casa. Tras el duelo de esta noche, continuará el sábado frente a Deportivo Viedma y cerrará el lunes en La Pampa ante Pico Fútbol.

Central llega a este compromiso en una posición inmejorable: es escolta de Provincial de Rosario, con un sólido récord de 21 triunfos y 7 derrotas, además de contar con dos partidos menos que el líder. Este presente lo deja muy bien perfilado en la lucha por terminar entre los cuatro mejores de la fase regular, objetivo clave ya que otorga el pase directo a los cuartos de final.

Al equipo le restan cuatro partidos para cerrar la fase regular, tres de ellos en esta gira, y el último será el 27 de marzo en el estadio José María Bértora, cuando reciba a Ciclista Juninense.

La delegación partió el miércoles por la noche desde la intersección de España y Gervasio Méndez, emprendiendo un largo viaje rumbo a Bahía Blanca, con la ilusión de seguir consolidando su gran campaña y dar un paso firme hacia la clasificación directa.

Central sabe que el desafío es grande, pero también que está ante una oportunidad inmejorable para reafirmar su candidatura en la recta final del campeonato.

Temas

Basquet Liga Argentina

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso