Central Entrerriano inicia la gira más exigente por el sur en Bahía Blanca

Central Entrerriano comienza este jueves una de las etapas más determinantes de la temporada con el arranque de su gira por el sur del país. El conjunto dirigido por Martín Pascal enfrentará desde las 21 a Villa Mitre en Bahía Blanca, en el estadio José Martínez, con transmisión de Radio Máxima junto al equipo de La Barra Deportiva.

El rojinegro afronta el tramo más exigente del torneo, con tres compromisos consecutivos fuera de casa. Tras el duelo de esta noche, continuará el sábado frente a Deportivo Viedma y cerrará el lunes en La Pampa ante Pico Fútbol.

Central llega a este compromiso en una posición inmejorable: es escolta de Provincial de Rosario, con un sólido récord de 21 triunfos y 7 derrotas, además de contar con dos partidos menos que el líder. Este presente lo deja muy bien perfilado en la lucha por terminar entre los cuatro mejores de la fase regular, objetivo clave ya que otorga el pase directo a los cuartos de final.

Al equipo le restan cuatro partidos para cerrar la fase regular, tres de ellos en esta gira, y el último será el 27 de marzo en el estadio José María Bértora, cuando reciba a Ciclista Juninense.

La delegación partió el miércoles por la noche desde la intersección de España y Gervasio Méndez, emprendiendo un largo viaje rumbo a Bahía Blanca, con la ilusión de seguir consolidando su gran campaña y dar un paso firme hacia la clasificación directa.

Central sabe que el desafío es grande, pero también que está ante una oportunidad inmejorable para reafirmar su candidatura en la recta final del campeonato.

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