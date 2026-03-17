Sin despeinarse, Racing le ganó a Estudiantes de Rio Cuarto en Avellaneda

El delantero Adrián Martínez marcó los dos goles de Racing, a los 10 y 48 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas escala a la sexta posición de la Zona B con 15 puntos. En la próxima fecha, visitará a Belgrano de Córdoba el sábado a las 22.15 en el estadio Julio César Villagra.

Por su parte, el equipo dirigido interinamente por Gerardo Acuña se hunde en el fondo de la Zona B con 4 puntos y se asienta como el peor equipo de esta temporada. En la próxima fecha, recibirá a River el domingo a las 17.45 en el estadio Ciudad de Rio Cuarto.

Tras un primer tiempo en el que dominó pero no pudo vencer el arco de Agustín Lastra, Racing logró romper el cero a los 9 minutos del complemento con el gol de Adrián Martínez.

Tras un gran desborde a fondo de Santiago Solari y el posterior buscapié que superó la posición del arquero Agustín Lastra, el delantero ex Instituto de Córdoba solo tuvo que empujarla debajo del arco.

A falta de un minuto para el final, nuevamente Martínez marcó y amplió la ventaja para Racing. En la medialuna del área, Adrián Fernández pinchó la pelota para dejar mano a mano al delantero que definió cruzado y marcó su segundo gol en la noche.

Síntesis:

Estadio: Presidente Perón

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Juan Pafundi

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Franco Pardo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Matías Zaracho, Matko Miljevic; Santiago Solari, Duvan Vergara y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes de Rio Cuarto: Agustín Lastra; Tobías Ostchega, Matías Valenti, Gonzalo Maffini, Raúl Lozano; Francisco Romero, Alejandro Cabrera, Siro Rosané; Tomás González, Ramón Abila y Martín Garnerone. DT: Gerardo Acuña.

Goles en el segundo tiempo: 9m. Adrián Martínez (R); 49m. Adrián Martínez (R)

Cambio en el primer tiempo: 31m. Adrián Fernández por Matías Zaracho (R).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Baltasar Rodríguez por Matko Miljevic (R); 11m. Nicolás Talpone por Alejandro Cabrera (E) y Tobías Leiva por Siro Rosané (E); 21m. Javier Ferreira por Ramón Abila (E), Marcos Rojo por Nazareno Colombo (R) y Tomás Conechny por Duvan Vergara (R); 29m. Bruno Zuculini por Baltasar Rodríguez (R); 32m. Gabriel Alanis por Martín Garnerone (E) y Mateo Bajamich por Tomás González (E).

Fuente: Noticias Argentinas

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